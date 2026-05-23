防空污與加強環境教育 南投小學將設空品微型感測器

南投縣環保局計畫在小學試辦裝設空品微型感測器，加強監控校園空氣品質及進行環境教育。此為AI合成示意圖。（南投縣還保局提供）

隨著春季氣候轉變，污染物較容易累積，南投縣環保局今年計畫在部分小學試辦裝設空氣品質品微型感測器，加強監控校園空氣品質，並藉此進行環境教育，引導學童了解空污來源與防護方式，讓環保觀念往下扎根。

南投縣環保局表示，近期受氣溫回升、風速變化及境外污染傳輸等因素影響，空氣品質偶有波動，尤其南投縣多山，空氣流動易受山地地形影響，在擴散條件不佳時，污染物更容易累積。

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環保局空氣污染防制科科長柯昱濠指出，目前縣內設有南投市、竹山鎮及埔里鎮3處空氣品質監測站，並布設約180個空品微型感測器，即時掌握各地空氣品質，讓縣內學校可透過相關平台 （網址：https://www.ntepb.gov.tw）） 查詢空氣品質指標（AQI），當空氣品質不佳時，適度調整體育課程或戶外活動，以降低學童暴露風險。

柯昱濠說，空氣品質與健康息息相關，敏感族群及學童應特別留意空氣品質變化，今年即計畫試辦將部分微型感測器移至小學，加強監控校園空氣品質，並作為學童環境教育的最佳教具，藉由讓學生在感測器前焚燒蚊香等方式，了解究竟會對空品產生什麼樣的變化，鼓勵學校將空氣品質議題納入環境教育，引導學生了解空污來源與防護方式，從小培養環保觀念。

南投縣目前約裝設180個空氣品質品微型感測器。（南投縣環保局提供）

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