台北體感恐飆40度！各地炎熱紫外線強

氣象署表示，今日白天各地晴到多雲、高溫炎熱，近中午前後紫外線偏強，會達到過量或危險等級，白天高溫普遍來到32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷，局部可能來到36度以上。（資料照）

中央氣象署指出，今天（23日）清晨至上午中部以北地區有零星短暫陣雨的機率，午後局部有對流發展，中部以北及宜花山區有零星短暫雷陣雨，且東北部平地也有降雨的機率，不過降雨範圍小、也較短暫。

氣象署表示，今日白天各地晴到多雲、高溫炎熱，近中午前後紫外線偏強，會達到過量或危險等級，白天高溫普遍來到32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷，局部可能來到36度以上，台東甚至有焚風發生的機率，局部地區體感溫度比昨天還高，台北甚至預測體感會來到40度，新北也有38度。

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氣象署也對雙北及彰化以南等10縣市發布高溫資訊，其中台南亮紅燈，有連續出現38度極端高溫的機率。屏東為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。彰化、高雄為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。至於台北市、新北市、嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣則是黃色燈號。

氣象署提醒，西南風偏強，桃竹苗、恆春半島、蘭嶼及馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意；且金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為西南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度。竹苗、中部、雲嘉南、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、高屏、宜蘭空品區及金門為「普通」等級。

未來天氣方面，週日至下週二各地為晴到多雲，高溫炎熱，南部近山區易來到37度左右，而大台北、中部近山區及花東縱谷溫度也較高，在下週二亦有37度左右高溫發生的機率，午後宜蘭地區及中部以北、花蓮山區有零星短暫雷陣雨。

下週三至下週四各地為多雲到晴，午後大台北及宜蘭地區有局部短暫雷陣雨，花蓮地區及中部以北山區也有零星短暫雷陣雨。

下週五至下週六鋒面接近或影響，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨或雷雨。

下下週日至下下週一各地大多為多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 40 28 ~ 36 29 ~ 35 27 ~ 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日白天各地晴到多雲、高溫炎熱，局部地區體感溫度比昨天還高，台北甚至預測體感會來到40度，新北也有38度。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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