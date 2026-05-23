05/23 各報重點新聞一覽

馬英九辦公室昨釋出馬英九（右二）現身說法的影片，對於外界傳言他失智，馬強調，這不是法律，「這是蕭旭岑的藉口」，並在聲明手稿上簽名，證明自己沒有失智。（馬辦提供）

自由時報

馬英九現身：對蕭旭岑、王光慈追究到底 失智不是法律 是蕭的藉口

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事持續延燒。馬英九辦公室昨釋出馬英九現身說法的影片，對於外界傳言他失智，馬強調，這不是法律，「這是蕭旭岑的藉口」、「這些貪污犯千萬不要企圖用這個理由說我失智！」他強調自己對蕭、王充分信任，「沒想過他們會出賣我到這個地步」，讓他痛心疾首，決定查明真相、移送法辦。

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教部AI人才計畫 4年內學校生生有平板 投入近120億 培育4大能力

台灣AI教育再進化！教育部宣布四年投入近一百二十億推動「AI人才方舟計畫」，由中央「以軟帶硬」，持續充實數位內容和提供教師支持，規劃最慢四年內，讓各縣市都能達到「生生有平板」，也就是每名學生都能配置一台學習載具。

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用不實收據詐領議事運作費、補助 峨眉鄉代主席溫修汝 涉貪收押

年底地方選舉，新竹縣峨眉鄉民代表會主席溫修汝已完成國民黨新竹縣黨部登記、爭取參選峨眉鄉長，卻在主席任內涉犯貪瀆案！檢調追查，溫女等人涉用不實收據詐領議事運作費，並向鄉公所、縣政府詐領補助等，新竹地檢署檢察官翁旭輝前天指揮台北市調查處展開搜索約談行動，扣得大量不法收據，溫女等被告、證人共十三人到案，訊後認定溫女貪污罪嫌重大，有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，昨獲新竹地院裁准。

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聯合報

聽證會答詢 美海軍部長：暫停140億美元對台軍售

朝野關注美方何時批准新一批軍售，越南裔美國海軍部代理部長高雄廿一日出席聯邦參議院撥款委員會聽證會時表示，鑒於自二月底以來川普政府與伊朗間的戰爭，美國正暫停一四○億美元（約台幣四四四九億元）的對台軍售案。

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赴美投資…中油建樓 可望成國家融保首案

攸關企業赴美投資的「國家融資保證機制」，即將在六月正式宣布十五家參與銀行的出資額度，不只如此，適用該融資保證機制的第一案，最快也將在六月宣布。知情人士指出，中油在美國德州休士頓的土地，未來將用於興建商辦大樓TAIWAN TOWER，這項商辦大樓興建計畫也將成為適用融保機制的首例。

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中國時報

美證實 正暫停140億美元對台軍售

美國總統川普上周與大陸國家主席習近平會晤後，他是否批准新一批140億美元對台軍售案，成為外界關注焦點。美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）21日出席聯邦參議院聽證會時則證實，由於川普政府還在對伊朗作戰，美國「暫停了」這項對台軍售案。

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府：無美暫停軍售訊息 盼預算順利審議

美國對台第二波軍售案生變！外媒報導，美國代理海軍部長高雄指稱因美伊交戰，將暫停140億美元對台軍售案。總統府發言人郭雅慧22日強調，目前並沒有任何有關美國對該軍售要進行調整的訊息，她也呼籲立院針對軍售條例相關預算不要節外生枝，如期順利完成，「這才是目前最重要的」。

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教育部推動「AI人才方舟計畫」，培育未來人才所需4項能力。（教育部提供）

新竹縣峨眉鄉民代表會主席溫修汝涉貪，新竹地院裁准羈押禁見。（取自峨眉鄉民代表會官網）

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