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    首頁 > 生活

    UberEats深夜驚傳全球系統異常！店家崩潰上網求救

    2026/05/23 06:27 即時新聞／綜合報導
    UberEats昨深夜驚傳大當機，許多店家紛紛上網抱怨官方接單系統出現異常，包含帳號莫名其妙遭登出、系統頻繁閃退等，更讓人崩潰的是接單系統還會消失，讓平板直接被變回「原廠畫面」。圖為示意圖。（法新社）

    UberEats昨深夜驚傳大當機，許多店家紛紛上網抱怨官方接單系統出現異常，包含帳號莫名其妙遭登出、系統頻繁閃退等，更讓人崩潰的是接單系統還會消失，讓平板直接被變回「原廠畫面」。圖為示意圖。（法新社）

    UberEats昨深夜驚傳大當機，許多店家紛紛上網抱怨官方接單系統出現異常，包含帳號莫名其妙遭登出、系統頻繁閃退等，更讓人崩潰的是接單系統還會消失，讓平板直接被變回「原廠畫面」，導致店家完全無法處理訂單或聯繫客戶，只能上網求救或互助。對此UberEats表示，UberEats全球系統發生異常，相關工程團隊正在積極處理。

    昨深夜10點半左右許多使用UberEats的店家突然碰上系統異常，包含平台遭重置、帳號莫名其妙遭登出、頻繁發生閃退等問題，甚至在重開機後平板還被退回原廠狀態，接單系統憑空消失，讓正準備做宵夜場的店家完全無法處理訂單，也無法與客戶進行聯繫，因此在網路上出現大量抱怨。

    也有店家指出，Uber官方配發的接單平板平時效能就差，這次遇到系統異常後重新安裝程式也無法解決問題，除了出現「強制閃退」的情況，也有平板完全無法與出單的印表機連線的問題，讓焦急的店家只能紛紛上網抱團自救與互助，也讓看到的網友議論紛紛。

    也有網友貼出UberEats在LINE上回應店家的說明，指UberEats全球系統發生異常，導致平板接單功能受到影響，相關工程團隊正在積極處理。UberEats也建議店家可以先嘗試使用網頁版，若是忘記原本登入的帳號密碼，也可聯繫客服團隊，或是登入後台重設密碼。

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