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    首頁 > 生活

    國漫館發表限定套書 8名漫畫家說台中刑務所老故事

    2026/05/23 06:35 記者黃旭磊／台中報導
    「國漫館限定」漫畫套書，邀8名台灣優秀漫畫家敘訴說園區老故事。（國漫館籌備處提供 ）

    「國漫館限定」漫畫套書，邀8名台灣優秀漫畫家敘訴說園區老故事。（國漫館籌備處提供 ）

    「國漫館限定」漫畫套書邀鸚鵡洲等8名台灣優秀漫畫家，敘述國家漫畫博物館園區包括台中監獄圍牆遺構，相關7處重要文化資產歷史脈絡，國漫館籌備處代理主任陳靜寬說，限定套書呈現「台漫」創作深度，將園區建築、過往脈絡與當代想像交織，歷史場景將轉化成讀者親身感受故事情節。

    國漫館園區由台中刑務所典獄官舍、台中監獄圍牆遺構及台中刑務所演武場，7處重要文化資產組成，包括日治時期高等官舍建築、見證城市軸線交錯的「溝壁遺跡」、呼應自然景觀「鏡湖」及承載生命律動「大樹榕光」，漫畫家歷經一年半策劃製作，出版「國漫館限定」畫作，從歷史考據、故事主題發想、周邊商品設計到講座活動規劃，全面呈現台漫創作深度與寬度。

    「國漫館限定」由鸚鵡洲、阿歾、茜、清水/三色坊Haku、黑狗、Gami、Doz Lin及嗶哩Bili共同創作，套書現於國漫館06宿舍漫畫書店、國圖書店、五南書局販售，電子書版本可在文化內容策進院CCC數位平台線上閱讀，國漫館強調，另推出英文別冊，向國際讀者介紹台漫創作與文化資產。

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