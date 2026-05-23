台灣之光！陸軍官校教授率隊奪下世界風力大賽冠軍

洪偉清指導「Taiwan Wind POWer」團隊，奪下世界風力大賽冠軍及精神獎兩項殊榮。（洪偉清提供）

台灣之光！陸軍官校物理系教授洪偉清指導「Taiwan Wind POWer」團隊，奪下世界風力大賽冠軍及精神獎兩項殊榮，躍升國際舞台為國爭光。

陸軍官校物理系洪偉清長期投入科普教育與綠能推廣，帶領國中小學生，從風力發電原理、葉片設計到工程實作，透過扎實訓練與反覆測試，培養跨域整合與問題解決能力，終於世界賽事中脫穎而出。

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洪偉清指導「Taiwan Wind POWer」團隊，日前代表台灣參加2026 KidWind World Challenge世界風力大賽，奪下世界冠軍及KidWind精神獎兩項殊榮，大家開心揮舞國旗，登上國際舞台。

洪偉清感謝校長譚芳榮支持教學與科普教育，讓教師擁有充足資源投入研究、實作與人才培育。校方表示，近年持續辦理寒暑期科學營等活動，展現豐富多元的教學能量與實作資源，成為青年學子探索科技、培養跨域能力的重要學習平台。

洪偉清指導「Taiwan Wind POWer」團隊，奪下世界風力大賽冠軍及精神獎兩項殊榮。（洪偉清提供）

洪偉清指導「Taiwan Wind POWer」團隊，奪下世界風力大賽冠軍及精神獎兩項殊榮。（洪偉清提供）

洪偉清指導「Taiwan Wind POWer」團隊，奪下世界風力大賽冠軍及精神獎兩項殊榮。（洪偉清提供）

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