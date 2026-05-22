「黑水虻」去化廚餘畫休止符?彰化縣環保局長曝實情

彰化縣和美鎮清潔隊試辦用黑水虻去化廚餘，大受好評。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣和美鎮清潔隊「黑水虻軍團」去化北彰化地區的廚餘一年以來，交出成績單，卻暫時畫下休止符，引發各界關切，縣議員吳韋達強調，彰化縣應該走在最前端，打造「黑水虻」示範區，放膽去做就對了。

環保局長江培根強調，和美黑水虻貨櫃屋是試辦計畫，因為一年合約已到期，主要是作為蒐集數據之用。在試辦過程有發現，在黑水虻優點之外，最大問題在於後端成蟲去化，包含蟲體應用、銷售與法規限制，許多還停留在實驗驗證階段。

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因此，江培根表示，目前傾向堆肥化與厭氧發酵處理為主，可以處理全縣的生廚餘量，以及部分的熟廚餘，這項計畫比較穩定與可行。不過，彰化縣有同時向環境部提交厭氧發酵堆肥，以及與黑水虻兩項計畫，如果要採用黑水虻的話，需要資金來打造設備，並做好污染防治作業。

吳韋達強調，如果由民間來開發黑水虻去化廚餘，將以商業模式與獲利為優先考量，既然黑水虻是去化廚餘的天然小幫手，公部門更應該基於公共利益先行試辦，將黑水虻試辦提升為示範區計畫，尋求中央在經費、法規的協助與幫忙，放膽去做，才能讓彰化處理廚餘不只領先全國，而是開創新藍海。

黑水虻是去化廚餘的天然小幫手。（資料照，記者劉曉欣攝）

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