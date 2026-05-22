最海味辦桌登場！屏東新園「鹽琉趴」爆棚 明後天卡司曝光

鹽琉趴今天登場，今年首度亮相的「海光」照亮港口吸睛。（屏縣府提供）

最具台灣味的夏日港邊派對「2026鹽琉趴」，融合搖滾辦桌、無人機展演、海口味市集、多項DIY體驗活動，從今天夜間起一連3天於Taiwan Hi 新園海洋航運園區熱鬧登場！首日即吸引2.2萬人次湧入，縣長周春米也到場一起吃辦桌，邀請民眾明後天來新園從白天一路嗨到晚上。

連續3天登場的鹽琉趴，首日由「搖滾辦桌」揭開序幕，舞台前現搭現煮的辦桌，一道道結合新園在地食材的海味台菜上桌，一組組樂團搖滾上場，民眾品嚐佳餚、隨著歌曲搖擺，還能看數百架無人機展演，呈現毛豆、黑鮪魚、吉祥物「浪仔」等圖樣，讓民眾嗨翻、紛紛拿起手機錄影、拍照，現場熱鬧滾滾。

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「吹海風、聽搖滾、吃辦桌」周春米表示，一年一度的鹽琉趴在漂亮的港區登場，首日由新園在地的總鋪師「阿源師」林清源帶來海味十足的手路菜，還有吸睛的無人機首次在新園的夜晚升空，希望透過此活動，讓民眾知道這裡不僅是往返小琉球的交通節點，還能停下腳步，體驗港口的魅力。

從花蓮縣來的彭姓遊客與朋友相揪，首次來到新園港邊吃辦桌，直呼「好酷喔！」他說，平常都是從東港搭船到小琉球，這次來到新園海洋航運園區，發現這裡停車空間很好、走路很舒服。

縣府交通旅遊處表示，結合在地是鹽琉趴的核心價值，「搖滾辦桌」將新園農漁特產融入傳統辦桌，更搭配在地指標品牌「金利食安」的新鮮飲品，讓民眾邊享受美食邊體驗樂團帶來的聽覺震撼。明後天邀請滅火器、許富凱、怕胖團等眾多卡司接力演出，還有超過百攤海口味市集、多項復古夜市遊戲與手作體驗區，歡迎來體驗。

鹽琉趴今天登場人潮爆棚。（屏縣府提供）

鹽琉趴今天登場人潮爆棚。（屏縣府提供）

「吹海風、聽搖滾、吃辦桌」，鹽琉趴今天登場。（屏縣府提供）

鹽琉趴人氣旺。（屏縣府提供）

鹽琉趴登場人潮不斷。（屏縣府提供）

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