台中宗教界送暖！浩天宮捐物資箱 佛光山贈市圖總館典藏書

佛光山中區總住持覺居法師率團捐贈人文與宗教類書籍，將典藏於綠美圖的台中市圖總館。（文化局提供）

台中梧棲區浩天宮今（22日）舉辦祈福法會，由主委王經綻代表捐贈台中市社會局3500份物資箱，將分送至愛心食物銀行、獨居長者、弱勢家庭及相關社福機構；佛光山中區總住持覺居法師則率團參訪綠美圖，捐贈人文與宗教類書籍，將典藏於綠美圖的中市圖總館，提供市民更多元的閱讀選擇。

覺居法師分享，佛光山長期弘揚星雲大師倡導的人間佛教，希望透過貼近日常生活的文字與智慧，為社會帶來溫暖、安心與幸福，她強調，佛法並非遙不可及的宗教語言，而是能運用在人與人相處、家庭、職場及社會中的生活哲學，若人人多一分包容與合作，社會便能更加和諧溫暖。

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覺居法師表示，星雲大師一生筆耕不輟，希望透過文字將善念與智慧流傳，讓更多人在閱讀中，找到面對人生的力量與安定感，此次捐贈的「世界佛教美術圖說大辭典」收錄豐富藝術與世界文化遺產內容，已獲多國知名圖書館典藏，期盼透過贈書讓更多民眾親近藝術與閱讀。

文化局副局長施純福指出，佛光山多年來積極推動文化教育與公益服務，透過出版、講座及各項活動推廣人間佛教理念，也以雲水書坊行動圖書車深入偏鄉，將閱讀資源與善的理念帶往更多需要的角落；中市圖也將持續結合館藏發展、閱讀推廣及7部行動圖書車服務，與更多民間單位投入閱讀行動。

浩天宮也捐贈3500份物資箱，浩天宮表示，宗教凝聚社會正向能量，不只是民眾信仰寄託，更是推動社會關懷的重要力量，秉持取之於社會、用之於社會的精神，期盼此次捐贈拋磚引玉，號召更多企業及民間團體投入公益行列，共同匯聚善意，打造更溫暖幸福的社會。

社會局主任秘書吳文楦感謝廟方結合宗教信仰與公益行動，將祝福化為實際關懷，為社會帶來溫暖力量。

台中梧棲區浩天宮捐贈社會局3500份物資箱助弱勢。（社會局提供）

台中梧棲區浩天宮捐贈台中市社會局3500份物資箱助弱勢。（社會局提供）

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