地表最強減碳力在濕地 6/7台南北門「碳」索之旅快報名

台南北門潟湖、七股潟湖、雙春遊憩區（見圖）都有廣大的紅樹林濕地生態，是最強的吸碳存放地方。（記者楊金城攝）

響應6月5日「世界環境日」與6月8日「世界海洋日」，雲嘉南濱海國家風景區管理處攜手國立東華大學舉辦「碳」尋地表最強減碳力的「淨零濕地體驗工作坊」，6月7日將在台南北門遊客中心登場，帶領民眾騎乘單車來趟低碳生態之旅，深入北門濱海地區，揭開「藍碳」濕地神秘面紗。免費報名，僅限40人，民眾可上雲嘉南管理處官網、臉書查詢。

雲嘉南管理處表示，轄區內擁有豐富的鹽田、潟湖與濕地生態系，這些不僅是候鳥棲地，更是調節氣候與碳匯儲存的天然防線。像台南北門潟湖、七股潟湖、雙春遊憩區都有廣大的紅樹林濕地生態，濕地成為最強的吸碳存放地方。

請繼續往下閱讀...

雲嘉南管理處強調，6月7日活動結合「環境與海洋守護週」的核心理念，希望將艱澀的「淨零排放」與「自然碳匯」概念，透過實際的單車旅遊與濕地教育，轉化為大眾有感的環境行動，落實淨零排放的綠生活。

東華大學團隊指出，濕地是地表最高效的碳吸存系統之一，不僅能保護生物多樣性，更是減緩氣候變遷的自然解方，將安排「藍碳科學體驗」，由講師示範，帶領民眾進行濕地土壤採樣與有機碳分析，親身體驗濕地如何有效鎖住碳匯（藍碳），協助地球降溫。

雲嘉南管理處說，為了推廣低碳旅遊與淨零教育，6月7日淨零濕地體驗工作坊開放民眾免費報名，限額40名，將騎乘單車穿梭北門「夕鹽段」自行車道，近距離觀察紅樹林呼吸根和生態系，觀察底泥顏色與氣味，深度理解濕地厭氧環境的儲碳機制，並體會海岸生態系對於提升氣候韌性的貢獻。

台南最大的北門雙春紅樹林保護區。（記者楊金城攝）

紅樹林濕地生態和底泥吸碳。（記者楊金城攝）

台南七股潟湖。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法