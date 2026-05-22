盧秀燕鬆口捷運綠線延伸與彰化脫鉤 何欣純「三聲無奈」嘆空轉6年

台中捷運綠線延伸大坑及彰化計畫。（市府提供）

台中捷運綠線延伸大坑彰化計畫2020年已獲中央核定，但卡在彰化都市計畫未完成，迄今未能動工，昨（21日）多位民進黨議員要求台中市長盧秀燕趕快與彰化「脫鈎」，讓綠線延伸大坑段先動工，盧秀燕首鬆口，兩週內會函請交通部是否與彰化段拆開進行；民進黨台中市長參選人、立委何欣純嘆「三聲無奈」，除綠線延伸大坑段空轉6年，藍線更是快拖滿8年無法實質動工，「台中人不無奈嗎」。

何欣純說，台中捷運綠線延伸北屯大坑的計畫，早在2020年就獲中央支持通過，雖然北屯大坑段條件成熟，中央也早在2024年1月核定可行性評估，因台中市府卻堅持綁定彰化段送審，如今動彈不得，拖慢台中捷運路網進度，她於2023年12月間擔任立法院交通委員會召委，考察台中綠線延伸北屯大坑，當時在地立委莊競程就建議市府拆分成兩個計畫是最快的方式，台中綠線的進度就能加快。

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針對盧秀燕昨天終於鬆口，何欣純連嘆「無奈、無奈、無奈」，時間就這麼過去了，若她早一點鬆口，今天大坑捷運可能早已進入施工階段，不會空轉6年，甚至藍線核定了也沒有實質動工，盧秀燕「不要不緊」，多年來總把責任推給「中央卡台中」，到底誰在卡，希望市民能看清楚。

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