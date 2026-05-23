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    首頁 > 生活

    拾荒做慈善2-2》赤腳童年到亞洲行善英雄！趙文正的「不退休慈善人生」

    2026/05/23 09:35 記者許國楨／台中專題報導
    拾荒做慈善的趙文正阿伯。（記者許國楨攝）

    拾荒做慈善的趙文正阿伯。（記者許國楨攝）

    83歲的趙文正，是台中地方街頭熟悉的身影，每天清晨，他總騎著機車穿梭大街小巷，收紙箱、撿回收，即便年事已高、視力退化，仍堅持風雨無阻，很多人不知道，這位看似平凡的拾荒老人，40多年來累積捐款早已超過400萬元，更認養超過50名國內外弱勢兒童，被外界稱為「男版陳樹菊」。

    趙文正出生貧困家庭，因繳不起學費，只有小學畢業便外出工作，他回憶小時候窮到沒鞋穿，只有過年時媽媽才買一雙大一點的鞋，平常還捨不得穿壞，童年的苦，讓他深刻體會弱勢孩子艱辛，也埋下日後行善種子，雖沒背景沒學歷只能在社會底層打滾，但他比別人拚。

    35歲那年，趙文正開始固定捐款，當時他月薪不高，他拿三成收入家用、七成堅持捐給家扶中心、育幼院、世界展望會等公益團體，為了多賺一些錢幫助別人，他白天在鐵工廠擔任清潔工，下班後再四處做資源回收，經常從清晨忙到深夜。

    長年下來，他養成極度節儉的生活習慣，夏天捨不得吹電風扇，家裡沒有華麗擺設，夫妻倆甚至自己種菜吃，只為了能省下更多錢幫助別人，即便如此，仍有人不理解他的行為，甚至嘲笑他「像狗一樣翻垃圾桶」，但趙文正從未因此動搖。

    阿伯說，「我以前苦過，不希望別的小孩跟我一樣苦。」道盡他40多年不間斷行善原因，2012年，趙文正獲富比士評選為亞洲行善英雄，與台灣多位企業家並列榜單，但對他而言，有沒有得獎並不重要，他認為做慈善不是有錢人專利，而是每個人能力所及的付出。

    趙伯伯拾荒做慈善已48年。（記者許國楨攝）

    趙伯伯拾荒做慈善已48年。（記者許國楨攝）

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