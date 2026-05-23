拾荒做慈善2-1》83歲拾荒伯默默捐款逾400萬 「善的循環」感動消防弟兄

趙文正與他捐贈的消防警備車。（記者許國楨攝）

台中街頭經常能看見一名騎機車、載滿紙箱與回收物長者穿梭巷弄，他是被譽為「男版陳樹菊」的83歲拾荒伯趙文正，數十年來靠著拾荒默默捐款超過400萬元，還曾獲富比士評選為「亞洲行善英雄」，而最近他與台中市消防局第七大隊勤工分隊之間，再度寫下一段令人動容的「善的循環」。

家境並不富裕的趙伯伯從35歲開始，捐助認養貧童或慈善捐款，而他與勤工分隊淵源深厚，早在2011年，便曾自掏腰包捐贈一輛消防警備車給該分隊，這輛車至今已出勤超過7萬8000公里，陪伴消防人員歷經無數救援任務。

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然而，今年初趙伯伯發生車禍，長年騎乘、用來載運回收物機車也因此報廢，勤工分隊同仁得知，感念他多年來善行與付出，大家悄悄集資2萬5000元，替他添購一輛微型二輪電動機車，沒想到，這份心意竟激起更大的善念。

近日趙伯伯特地帶著一張捐款收據回到分隊，讓所有消防弟兄當場紅了眼眶，原來，他將同樣的2萬5000元全數捐給「台灣兒童暨家庭扶助基金會」，而收據上捐款人名稱，竟寫著「台中市消防局第七大隊勤工分隊全體同仁」。

趙伯伯說，消防弟兄幫助他，他也希望把這份溫暖再送給需要幫助孩子，「大家一起做好事，社會才會越來越好。」勤工分隊同仁則感動表示，伯伯一輩子省吃儉用，自己捨不得花，卻總把錢拿去幫助別人，「原本只是想回報伯伯多年來對消防的支持，沒想到最後反而又被他上了一課。」小隊長張力峰說，這場看似平凡的互動，卻讓「善的循環」悄悄延續，小人物的力量，足以溫暖整座城市。

台中市消防局勤工分隊近期悄悄集資2萬5000元，替阿伯添購一輛微型二輪電動機車。（勤工分隊提供）

沒想到阿伯反手以該分隊名義，同額捐款家扶，令人動容。（勤工分隊提供）

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