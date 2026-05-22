東引三山據點「M1-40雙管防空機關砲」修好了 華麗回歸

東引三山據點內展示的國軍M1-40雙管防空機關砲翻修完畢。（馬祖國家風景區管理處提供）

馬祖國家風景區管理處今天表示，東引三山據點內展示的國軍M1-40雙管防空機關砲，因轉動功能失靈，雖一度面臨無零件可換情況，但仍克服困難，日前翻修完畢。

馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，東引三山據點內，原展示國軍汰除的M1-40雙管防空機關砲，因長年受海邊鹽霧侵蝕，導致轉動功能失靈。109年起實施東引地區周邊景觀工程，將三山據點納入改善項目，並著手展開防空砲修復。

請繼續往下閱讀...

馬管處說，M1-40雙管防空機關砲修復項目，包括砲台整修、旋轉機構翻修、外觀除鏽除斑、上漆等，且因該防空砲為國軍汰換裝備，已無適合零件可更換，增加修理困難度。經委託專業廠商執行現場設施勘查與拆解作業，將損壞零件重新翻修、組裝後，恢復轉動功能。

馬管處強調，三山據點的M1-40雙管防空砲重新恢復旋轉機能，除提供民眾軍事體驗外，更凸顯工程過程中克服離島環境的重重限制。未來將持續優化所轄各景點，提供遊客更安全、舒適的遊憩環境。

根據國家文化記憶庫網站資料，三山據點位於東引鄉西引島西鼻山山頭，原名三三據點，但某次登錄筆誤，以訛傳訛成了三山據點，反共救國軍也漆上錯誤的題字，便通用至今。該處曾為西引島火力最強大據點，轉型為觀光景點後，可遠眺亮島、南竿、北竿及中國大陸福建沿海，視野極佳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法