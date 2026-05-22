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    首頁 > 生活

    吃飽想睡不叫「暈碳」？蒼藍鴿揭迷思：不用污名化碳水

    2026/05/22 20:08 即時新聞／綜合報導
    網紅醫師蒼藍鴿。（擷取自臉書）

    網紅醫師蒼藍鴿。（擷取自臉書）

    許多人都稱吃飽後想睡覺的現象為「暈碳」，醫學上俗稱「Food coma」，意思為「食物昏迷」。不過，網紅醫師蒼藍鴿指出，醫學上不存在「暈碳」的說法，正確的術語是「Postprandial Somnolence（餐後嗜睡）」。

    蒼藍鴿在Threads發文表示，現今相當流行將飽睏現象稱為「暈碳」，不過醫學上不存在暈碳的說法，正確的術語是「Postprandial Somnolence（餐後嗜睡）」，原因是無論高碳飲食或是低碳飲食，只要吃飽就是容易暈，跟血糖震盪沒有太大關係。他直呼，「不信的話可以午餐塞個牛排試試」。

    蒼藍鴿指出，許多人會為了避免「暈碳」而避免食用碳水，但其實不用污名化碳水，想預防「food coma」，只要吃飯7分飽加上飯後散步15分鐘刺激交感神經，才是最實際的辦法。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「醫師說得對！『暈碳』其實是對岸流行用語，台灣人不要學人家說這個不準確的用法了」、「飽睏就很傳神了」、「中醫的說法叫『食醉』」。

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