麵屋一燈連環爆！勤美店才出包 台中港三井店又傳2消費者「拉爆」

「麵屋一燈」接連爆出消費者食用後狂拉肚子。（翻攝麵屋一燈臉書）

麵屋一燈接連爆出食安事件，消費者食用後狂拉肚子，台中市衛生局分別接獲民眾於5月5日、11日在該店餐食後出現腹瀉、腹痛等症狀，已啟動食品中毒調查，又接獲2位民眾反映21日晚間用餐後也拉爆、肚子痛，食安處已錄案將派員稽查及抽驗，之前稽查時發現食材未完整覆蓋等缺失，責令改善。

有民眾在網路社群發文，21日晚上她和先生到麵屋一燈台中港三井店吃拉麵，一大早2個人「拉爆」，業者也在文章下留言，已同步進行內部確認與調查，並詢問顧客用餐時間、餐點內容、目前身體狀況及聯絡方式，將有專人聯繫處理。

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勤美商圈「麵屋一燈」台中勤美店上週才爆出消費者食用後狂拉肚子，多名消費者在Threads發文表示，11日晚間用餐後，隔日凌晨陸續出現腹痛、腹瀉等症狀，反映「瘋狂烙賽」、「兩天拉了十幾次」、「拉了4次到現在還在滾」。

食安處今指出，5月13日稽查該連鎖品牌勤美店時，查有步入式冰箱食材未完整覆蓋及未區隔存放等缺失，已責令限期改善，相關檢體也已送驗中，後續如檢出病原菌，將依「食品安全衛生管理法」規定，處業者6萬元至2億元罰鍰；若人體與食餘檢體檢出相同病原菌，將依同法第49條移送司法偵辦。

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