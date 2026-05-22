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    首頁 > 生活

    永豐餘年度「志工假期」親子員工種印度莕菜護水雉

    2026/05/22 19:06 記者洪臣宏／高雄報導
    擴大植被面積同時種下碳匯，永豐餘集團在高雄市大樹舊鐵橋濕地水池旁種植灌木。（永豐餘提供）

    擴大植被面積同時種下碳匯，永豐餘集團在高雄市大樹舊鐵橋濕地水池旁種植灌木。（永豐餘提供）

    今（22）日為國際生物多樣性日，永豐餘集團在高雄市大樹舊鐵橋濕地舉辦年度「志工假期」，由員工親手種植灌木與水草，為水鳥、昆蟲等多元物種打造更友善的棲息家園，透過監測影像捕捉到水雉爸爸「一打四」帶著幼鳥悠然散步的珍貴畫面，年輕員工驕傲地說，以後要帶孩子來看她親手種下的灌木，一起參加水雉派對。

    來自全國永豐餘旗下50多位員工，包含90歲退休人士，今天頂著豔陽穿上青蛙裝踩進舊鐵橋濕地泥濘裡，種下一株株印度莕菜，藉由浮葉植物拓展水雉賴以維生的棲地空間；也有人在岸邊合力種植原生灌木，藉由擴大植被面積增添遮蔭與隱蔽環境，為水鳥及其他生物留下共存空間。

    時值水雉繁殖季節，監測影像捕捉到水雉爸爸「一打四」的珍貴畫面，生動印證多物種共生環境成效。有員工期許，種下的印度莕菜開枝散葉，吸引更多水雉來這裡開派對。

    永豐餘表示，2025年啟動台灣首例「人工濕地草澤碳匯提升計畫」，目前已完成前期碳匯基線調查，此次種下的每株植物，皆將成為下一階段對照監測的關鍵樣本，目標於2027年提出台灣首份淡水草澤減量方法學，為本土碳匯研究樹立重要里程碑。

    舊鐵橋濕地昔日曾是一片荒蕪的高灘地，如今已蛻變為兼具生態復育、環境教育與社區共融功能的重要場域。據統計，這裡迄今已觀察記錄到245種植物、150種鳥類及155種昆蟲。

    永豐餘集團年度「志工假期」90歲退休志工（左三）也共襄盛舉。（永豐餘提供）

    永豐餘集團年度「志工假期」90歲退休志工（左三）也共襄盛舉。（永豐餘提供）

    永豐餘在大樹舊鐵橋濕地舉辦「志工假期」，呼應國際生物多樣性日。（永豐餘提供）

    永豐餘在大樹舊鐵橋濕地舉辦「志工假期」，呼應國際生物多樣性日。（永豐餘提供）

    永豐餘集團在高雄市大樹舊鐵橋濕地為水雉打造友善棲地，種下印度莕菜守護水雉家族。（永豐餘提供）

    永豐餘集團在高雄市大樹舊鐵橋濕地為水雉打造友善棲地，種下印度莕菜守護水雉家族。（永豐餘提供）

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