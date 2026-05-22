台南後壁高中林勇杉榮獲2026總統教育獎 上台大電機勇敢築夢

台南後壁高中高三生林勇杉（中）獲得今年「總統教育獎」，教務主任林怡珊（左）、導師江瑜恒（右）肯定他努力向學。（記者楊金城攝）

國立後壁高中傳來令人振奮的校史佳音！就讀普通科3年級的林勇杉，在命運接連施加的沉重逆境下，憑藉著超乎常人的沉穩自律與永不妥協的堅毅意志，不僅在學業上未曾補習，高中3年始終保持全校第一名成績，透過台大「希望入學」特殊選才錄取台大電機工程學系，勇敢築夢，更以處逆向上的感人故事與卓越的多元表現，榮獲今年「總統教育獎」。

林勇杉去年暑假獲教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」補助 ，遠赴極圈冰島進行為期15天的跨國志工學習之旅，這次再獲得總統教育獎「奮發向上獎」的國家最高教育獎項的肯定；學校教務主任林怡珊表示，林勇杉3年來的每一步努力讓人感動，申請資料內容字字句句，都是他用汗水與淚水寫下的勵志證明。在導師江瑜恒與校方傾力協助下，他正取國立台灣大學電機工程學系，成了偏鄉學子勇敢追夢的最美典範。

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林勇杉來自台南白河弱勢家庭，家庭多位成員因身心障礙無法工作，全家生計曾全仰賴林父打零工與兄弟倆課餘打工維持。高一時，林父中風去世，全家重擔頓時壓在他與其二哥肩上。林勇杉要兼顧學業和照顧林母、兄姊計3人，但他從不喊苦和累，課業依然保持第一。

校長黃彥鳴感動地表示，師長首次家訪時，發現兄弟倆擠在僅約3坪大、遇下雨還會漏水的簡陋矮房裡，沒有像樣的家具，兄弟倆克難地打地鋪睡覺，生活環境極度刻苦，但林勇杉未被命運打敗，其勵志故事值得成為學生學習的榜樣。

林勇杉心中滿是感謝，他說，這份總統教育獎的榮耀屬於所有陪伴他在成長、求學過程中幫助他的人；過完暑假，他就要到台大電機系就學接受人生另一段考驗，期許自己保持初心，等未來學有所成時，也要加倍回饋社會，幫助像他一樣在黑暗中等待一絲光芒的弱勢孩子 。

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