草屯商工張譯今父早逝母罹癌 拚到金手獎再獲總統教育獎

草屯商工學生張譯今不向命運低頭，努力向上，拿到技藝競賽金手獎，又獲得總統教育獎。（草屯商工提供）

國立草屯商工學生張譯今幼年時期父親病逝，媽媽在她國中時罹癌，讓她知道生活不是永遠的穩定，努力才有未來，高中歷經轉學，放棄排球運動，她轉而拚學業，在全國技藝競賽拿下金手獎第五名，堅持努力，獲選今年的總統教育獎。她說，會帶著這份鼓勵繼續大步向前行。

張譯今就讀草屯商工會計事務科，父親在她很小的時候就癌症病逝，想不到相依為命的媽媽也在她唸國一時檢查出罹癌，她陪伴母親抗癌，提早學習承擔責任，她說，因為知道人生不可能永遠順遂，因此學會自律和堅持，相信只有持續努力才能在變動的環境中，為自己保留選擇的權利。

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張譯今從小就喜歡運動，國小是田徑隊，國中是排球校隊，高中遠赴新北的鶯歌工商就讀，加入排球隊，但為了照顧家庭而轉學，先轉到同德高中，再轉到國立草屯商工。轉學後，她被迫放棄排球運動，把心力放在課業上，學科成績都是會計事務科前幾名。

高二被選上商業簡報技藝競賽選手，要投入很多時間訓練，張譯今不只兼顧課業和技藝競賽訓練，還要照顧陪伴媽媽，過程雖辛苦，但她發揮刻苦精神都做好，拿下全國技藝競賽金手獎第五名。張譯今說，不斷自我挑戰，是學習和生活中，不斷精進的動力。

張譯今（前排左6）獲金手獎第五名，學校拉紅布條、獻花歡迎她返校。（草屯商工提供）

張譯今（前排右）說，堅持努力才有未來。（草屯商工提供）

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