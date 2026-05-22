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    首頁 > 生活

    時代眼淚？他到超商買郵票 店員竟一臉狐疑反問：是什麼

    2026/05/22 19:00 即時新聞／綜合報導
    隨著傳播科技進展，現代人已鮮少買郵票寄信。（資料照）

    隨著傳播科技進展，現代人已鮮少買郵票寄信。（資料照）

    隨著科技進展，現代人已鮮少買郵票寄信，不過有網友分享，他到超商買郵票時，店員卻聽不懂「郵票是什麼」，讓網友傻眼直呼，「現在連郵票也要解釋了嗎」。

    一名網友在Threads發文表示，他近日到便利商店買8塊錢的郵票，但店員不但聽不懂，還反問「什麼是郵票？」儘管原PO努力解釋郵票是寄信用的，但店員依然聽不懂，直到另一名店員跳出才說有賣郵票。讓他傻眼直呼，「現在連郵票也要解釋了嗎」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「郵票算生活常識了吧，我家族裡的幼兒園小朋友都知道郵票了」、「十年前還滿常見的，而且很多從集郵社批來的打折郵票」、「難道郵票也是時代的眼淚了嗎...不可能吧，我剛才經過郵局明明很多人在寄信阿」、「前幾年我買過，店員居然一臉疑惑看著我」。

    不過，也有網友說，「現在很少人會跑到超商買郵票，新手甚至不知道超商有賣郵票」、「很多超商沒有賣了，之前問過幾家都沒賣，店員說以前有，太少人買就沒賣了」、「現在需要用到郵票的應該只有會計跟總務了，其他人基本用不到」、「現在很多小孩都不知道什麼是集郵，也沒有看過郵票」。

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