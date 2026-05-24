韌性城市治水美學2-2》中壢運動公園滯洪池+抽水站 強化區域排水

位處中壢平鎮都市擴大修訂計畫區、屬中壢運動公園區段徵收工程開發範圍的滯洪池新建工程。（記者李容萍攝）

作為國門之都，桃園市境除了市府水務局維管22座滯洪池，配合桃園航空城區域防洪需求，市府桃園航空城工程處於航空城區段徵收工程規劃85座滯洪池，第一期完工後將有59座，其中優先開發區的34座已完工，特色是將埤塘轉型為生態公園，兼顧防洪與生物棲息。

航空城滯洪池轉型生態公園 主打人與環境結合

航空城工程處主任秘書柯志輝表示，第一期工程中有4座埤塘將轉型闢為滯洪池，目前有1座於優先開發區內已完工，規劃特色包含種植水生植物、生態浮島，提供動植物棲息地，並設置環埤步道及休憩空間，將滯洪池打造為人與環境結合的生態公園。

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另，市府新建工程處在中壢平鎮都市擴大修訂計畫區、屬中壢運動公園區徵開發範圍的地下滯洪池新建工程，面積約2公頃，預計今年12月完工，工程總經費約12億2935萬元，主要施作大型滯洪池及抽水站設施，完工後將有效提升中壢面對極端氣候與豪雨時的防洪韌性，強化區域整體排水效能，保障民眾生命財產安全。

新工處長呂紹霖說，這座滯洪池為結合地下化設計與無人抽水站的大型防洪設施，旨在提升面對極端氣候的韌性，滯洪量體7.69萬立方公尺，地表可提供如親水公園等用途，工程包含1座無人化抽水站，每秒可抽排0.6公噸，為整體園區排水與防洪系統的重要設施。

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