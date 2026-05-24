為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    韌性城市治水美學2-2》中壢運動公園滯洪池+抽水站 強化區域排水

    2026/05/24 10:05 記者李容萍／桃園專題報導
    位處中壢平鎮都市擴大修訂計畫區、屬中壢運動公園區段徵收工程開發範圍的滯洪池新建工程。（記者李容萍攝）

    位處中壢平鎮都市擴大修訂計畫區、屬中壢運動公園區段徵收工程開發範圍的滯洪池新建工程。（記者李容萍攝）

    作為國門之都，桃園市境除了市府水務局維管22座滯洪池，配合桃園航空城區域防洪需求，市府桃園航空城工程處於航空城區段徵收工程規劃85座滯洪池，第一期完工後將有59座，其中優先開發區的34座已完工，特色是將埤塘轉型為生態公園，兼顧防洪與生物棲息。

    航空城滯洪池轉型生態公園 主打人與環境結合

    航空城工程處主任秘書柯志輝表示，第一期工程中有4座埤塘將轉型闢為滯洪池，目前有1座於優先開發區內已完工，規劃特色包含種植水生植物、生態浮島，提供動植物棲息地，並設置環埤步道及休憩空間，將滯洪池打造為人與環境結合的生態公園。

    另，市府新建工程處在中壢平鎮都市擴大修訂計畫區、屬中壢運動公園區徵開發範圍的地下滯洪池新建工程，面積約2公頃，預計今年12月完工，工程總經費約12億2935萬元，主要施作大型滯洪池及抽水站設施，完工後將有效提升中壢面對極端氣候與豪雨時的防洪韌性，強化區域整體排水效能，保障民眾生命財產安全。

    新工處長呂紹霖說，這座滯洪池為結合地下化設計與無人抽水站的大型防洪設施，旨在提升面對極端氣候的韌性，滯洪量體7.69萬立方公尺，地表可提供如親水公園等用途，工程包含1座無人化抽水站，每秒可抽排0.6公噸，為整體園區排水與防洪系統的重要設施。

    相關新聞請見︰

    韌性城市治水美學2-1》千塘桃園打造5大滯洪池 成隱藏版景點

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播