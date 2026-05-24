韌性城市治水美學2-1》千塘桃園打造5大滯洪池 成隱藏版景點

桃園市利用既有14A埤塘改建的14A滯洪池。（記者李容萍攝）

桃園市有「千塘之鄉」美譽，前人運用自然工法的智慧開拓星羅棋布的埤塘，作為農業灌溉使用，也造就獨特濕地生態多樣性，儘管在都市化發展與氣候變遷等嚴峻挑戰下，盛況不再，市府水務局推動埤塘轉型防災滯洪池工程，陸續建設14A、魚管處、大樹林、大湳及大仁5座滯洪池，打造韌性城市，兼具生態、休閒的多功能場域，魚管處、大樹林滯洪池更因壯觀的梁柱結構與照明，宛如地下宮殿，媲美日本東京地下放水路，成為隱藏版景點。

水務局水利工程科長鍾源康表示，桃園市首座由埤塘改建的滯洪池是中壢區14A（中原埤塘生態公園），當地曾因大牛欄分渠流域排水不及，致環中東路及中原大學一帶飽受淹水之苦，2020年完工提供3萬立方公尺滯洪量，導入智慧防災概念，讓管理人員能用手機App遠端操控自動水門、調控水位。這裡也是全市第一個招商引入民間專業團隊（玩逗樹咖啡）營運的滯洪池，以經營收益支應維護經費，開創跨域加值的典範。

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魚管處滯洪池 媲美東京地下放水路

位於桃園與中壢交界、原退輔會魚殖管理處埤塘的魚管處滯洪池，是全市首座地下式滯洪池、被譽為「地下宮殿」，2022年底完工，其設計巧妙地將滯洪空間藏於地下，雨水積磚工法讓雨水集流，滯洪量約7萬立方公尺，防洪排水保護標準從不足2年提升至10年，地面保留大片草坪與景觀建築，時有民眾來散步。

針對東門溪流域河道拓寬不易而產生的淹水問題，水務局採取「滯洪、分洪、截流」治理策略，未來大樹林、大湳、大仁滯洪池，將與新北市鳳鳴滯洪池聯合操作，系統性地調節東門溪洪峰流量，共同保護下游的龜山產業園區；大樹林滯洪池被網友票選「水の秘密基地」，地下空間挑高9公尺視覺壯麗，鑽石外型的觀察窗引入自然光影，2024年底開放水利防災教育導覽以來，吸引逾4000人次參訪。

大仁滯洪池 龜山產業園區廠家認養永續

大湳滯洪池是桃園市最大的在槽式滯洪池，滯洪量達15萬立方公尺，該地屬國家級重要濕地，工程規劃時強調濕地保育，並引進「㵘光」餐廳進駐管理中心，讓民眾在親近水環境的同時，也能享受生活美學。

今年3月啟用的大仁滯洪池是桃園市最大的離槽式滯洪池，滯洪量13.4萬立方公尺，肩負著保護年產值6085億元龜山產業園區的重任，11家企業認捐認養植樹與相關設施，展現「企業即社區夥伴」的永續精神。

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魚管處滯洪池為桃園首座地下式滯洪池、被稱為地下宮殿。（記者李容萍攝）

大樹林滯洪池被網友票選「水の秘密基地」，地下空間挑高9公尺視覺壯麗，鑽石外型的觀察窗引入自然光影。（記者李容萍攝）

大湳滯洪池是桃園市最大的在槽式滯洪池，滯洪量達15萬立方公尺，該地屬國家級重要濕地，工程規劃時強調濕地保育。（記者李容萍攝）

今年3月啟用的大仁滯洪池是桃園市最大的離槽式滯洪池，滯洪量13.4萬立方公尺，肩負著保護年產值6085億元龜山產業園區的重任。（記者李容萍攝）

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