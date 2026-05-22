週六高溫飆36度！ 紫外線爆表注意防曬

週六近中午前後紫外線偏強，會達到過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。（資料照）

週六（23日）各地為晴到多雲、炎熱的天氣，白天高溫上看36度，近中午前後紫外線偏強，會達到過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。

中央氣象署預報，週六午後局部地區有對流發展，中部以北及宜花山區有零星短暫雷陣雨，且東北部平地也有降雨的機率，不過降雨範圍小也較短暫。

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氣溫方面，白天高溫普遍來到32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能來到36度以上，台東甚至有焚風發生的機率。

離島天氣：澎湖多雲時晴，25至30度；金門陰時多雲，25至29度；馬祖多雲短暫陣雨，24至28度。

至於週末與下週的天氣預報，天氣風險公司指出，台灣週六至下週三為西南風環境，環境水氣減少，各地大多為晴到多雲、高溫炎熱的天氣型態，整體降雨不多，主要以午後山區零星雷陣雨為主。氣溫方面北部約25至36度，中部約24至36度，南部約25至36度，東部約24至35度，白天持續維持高溫，戶外活動請做好防曬並適時補充水分。

紫外線指數方面，各地指數都偏高，花蓮縣為中量級，宜蘭縣、澎湖縣高達危險級，其他縣市過量級。

空氣品質方面，週六環境風場為西南風，中部以北位於下風處。竹苗、中部、雲嘉南、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、高屏、宜蘭空品區及金門為「普通」等級。

週六白天高溫普遍來到32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週六花蓮縣為中量級，宜蘭縣、澎湖縣高達危險級，其他縣市過量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品部分，週六竹苗、中部、雲嘉南、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、高屏、宜蘭空品區及金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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