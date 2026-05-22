青春縫進霓裳 家齊高中畢展學生華麗走伸展台

台南家齊高中畢展Reverie華麗登場。（家齊高中提供）

青春可以穿上身！國立台南家齊高中流行服飾科115級畢業成果展「Reverie（幻想曲／白日夢）」今（22）日閃亮登場，學生把3年來的創意、汗水與夢想全都縫進華麗服裝，親自走上伸展台，自信秀出屬於自己的青春風格。

今年畢展主題「Reverie」，以「夢境為霓裳─手織青春風景」為核心概念。學生們從靈感發想開始，一路包辦服裝設計、打版、選布、裁縫到整體造型，甚至連妝髮、飾品、舞台燈光、音樂剪輯、前導影片與海報設計，也全都自己來，展現超強的跨領域實力。

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展演現場，就像踏入一場青春時裝秀。有奇幻風、未來感、街頭潮流，也有帶著藝術氣息的創意設計，每套作品都充滿個人特色。最特別的是，學生不只當設計師，還親自擔任模特兒，把自己的作品穿上身，大方展現自信與魅力，讓台下掌聲不斷。

今年也是流行服飾科「整體造型特色班」第2屆成果發表，學生們不再只是做衣服，而是從服裝一路延伸到妝容、髮型與飾品搭配，打造完整角色感，讓模特兒彷彿從夢境中走出來，視覺效果超吸睛。

畢展總召集人葉軒伊說，透過精心安排的分場次展演，帶給觀眾耳目一新的感受，也讓更多人看見他們對設計與美感的爆發力。這不只是畢業成果發表，更像是一場青春成年禮。

家齊高中畢展超有戲，學生化身設計師兼模特兒。（家齊高中提供）

從設計到走秀全包辦，家齊高中畢展青春感爆棚。（家齊高中提供）

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