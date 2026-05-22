從雲林飛向國際！東方白鸛築巢繁殖 台韓保育團隊簽合作備忘錄

福爾摩沙野鳥保育協會到南韓參訪交流，與韓國野鳥學會簽署MOU。（黃蜀婷提供）

被列為瀕危珍稀鳥類「東方白鸛」在雲林濁水溪堤岸高壓電塔築巢繁殖，創下全球東方白鸛在緯度最低成功繁殖紀錄，台灣生態保育受到國際關注。福爾摩沙野鳥保育協會到南韓參訪交流，與韓國野鳥學會簽署合作備忘錄（MOU），雙方更頻繁交流東方白鸛在內的遷徙性鳥類保育。

福爾摩沙野鳥保育協會祕書長黃蜀婷說，東方白鸛全球剩3000隻，台灣曾記錄到從日本、韓國來台的東方白鸛，最著名是韓國的A20、日本的J0504，引發國內外保育界高度關注。

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黃蜀婷指出，協會積極推動國際生態外交，除了與日本出水市和北海道鶴居村保持密切合作與互訪外，此次成功跨足韓國，與韓國指標性保育組織「韓國野鳥學會（Korean Wild Birds Society）」簽署合作備忘錄。

福爾摩沙野鳥保育協會理事長王國衍說，很開心韓國野鳥學會簽訂MOU，未來將更緊密攜手，為瀕危野生鳥類及候鳥的棲地保育、生存空間共同奮鬥。

更令成員感動是，簽署儀式結束後，韓方邀請台灣團隊參與他們復育的東方白鸛幼鳥（編號L41）繫放，更讓台灣團隊為牠命名，成員討論後命名為「臺福1號」，象徵台韓攜手共享生態福氣。

福爾摩沙野鳥保育協會到南韓參訪交流，受邀參與東方白鸛繫放盛事。（黃蜀婷提供）

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