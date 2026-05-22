稻黑椿象肆虐關山有機稻大減7成 農業部「量產」天敵黑卵蜂除害

黑卵蜂寄生稻黑椿象卵，是重要優勢天敵。（農業部提供）

「稻黑椿象」是台灣水稻5大害蟲之一，近年再度侵襲花東地區稻作，為有效對抗蟲害，農業部苗栗區農業改良場研發天敵昆蟲「黑卵蜂」量產與釋放技術，成功抑制台東縣關山鎮、池上鄉及花蓮縣富里鄉等有機稻作的稻黑椿象危害，讓產量回升至每公頃5.39到5.56公噸。

苗栗場場長施佳宏指出，稻黑椿象因農藥廣泛使用，曾一度轉列為潛在害蟲，但隨著關山鎮逾100公頃稻田轉型有機耕作，稻黑椿象於2021年至2022年間大舉肆虐，導致當地稻作產量銳減高達74%，每公頃平均僅剩3.5公噸，且成蟲在稻田收割後常會飛入住宅，周遭民眾生活飽受干擾。

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施佳宏表示，為解決農民困境，苗栗場成功篩選稻黑椿象的天敵「黑卵蜂」，並突破技術瓶頸與建立量產制度，更在農糧署計畫支持下，與關山在地有機米生產業者「梓園碾米工廠」深度合作，結合在地產業力量共同推動黑卵蜂的田間應用技術，從源頭精準壓制稻作害蟲的密度。

苗栗場解釋，黑卵蜂是稻黑椿象卵期的優勢天敵，農民只需於產卵期，在田邊打開釋放盒蓋，小蜂即可自行飛出尋找寄主卵進行寄生，不僅高效率，更貼合農村勞動力短缺的現況，目前已推廣至台東池上、花蓮富里等有機農業區，統計2023年到今年，已累績釋放數百萬隻，讓關山有機水稻產量回復到先前水準。未來將持續擴大生物防治研發，發展永續農業。

有機稻作的農民若要防治稻黑椿象危害，只要在田間釋放黑卵蜂即可，方式簡便、操作容易。（農業部提供）

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