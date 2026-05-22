藝術家捐助吳道遠神父「美善基金會」 跨越50年情誼曝

吳道遠神父參加曾英棟《歲華如供》母子聯展（美善基金會提供）

一場跨越半世紀的同窗情誼，在今年初夏化作最溫暖的藝術公益行動。來自瑞士、長年深耕台灣弱勢服務的美善基金會創辦人吳道遠神父，年輕時曾就讀國立台灣師範大學美術系，求學期間與書畫家林章湖、藝術家曾英棟及陶藝家鄭水圳結下深厚情誼。多年後，幾位老同學雖在不同領域發展，彼此情誼卻始終未曾中斷，如今更攜手以藝術回饋社會。

林章湖與曾英棟分別在南部舉辦展覽，兩人有感於吳神父數十年來默默投入身心障礙者、發展遲緩兒童、長者及弱勢家庭服務，特別發起「藝術公益」行動，部分畫作認購所得全數捐助美善基金會，希望透過藝術凝聚善心，為社會注入更多溫暖力量。

請繼續往下閱讀...

吳道遠神父與幾位藝術家好友的緣分始於師大校園。畢業後，大家各自在神職、書畫與陶藝領域發光發熱，但多年來始終互相關懷支持。3位老同學甚至曾共同創作，為美善基金會打造充滿藝術氣息的招牌，成為彼此情誼最佳見證。

雖然投入社福工作多年，吳神父始終沒有放下對藝術的熱愛。他將美術專長融入服務中，在基金會3間小作所積極推動「心智障礙青年表現畫課程」，鼓勵心智障礙青年透過繪畫與色彩展現自我，也藉由創作與社會互動，實踐共融理念。

林章湖與曾英棟說，吳神父長年在台灣照顧弱勢族群，無私奉獻令人敬佩，因此希望透過展覽號召收藏家與社會大眾一同響應公益，讓藝術除了傳遞美感，也能成為扶助社會的力量。未辦展的陶藝家鄭水圳，這次也在兩場展覽中積極協助串聯資源，以行動支持公益。

目前林章湖《諸法無象書藝展》正在高雄明宗書法藝術館展出，展期到6月4日；羅栓、曾英棟《歲華如供》母子聯展則於台南甘樂阿舍美術館展到6月13日。兩場展覽不僅展現藝術家的創作能量，也讓一段跨越半世紀的同窗情誼，在藝術與公益之間持續發光。

吳道遠神父於師大美術系時期上課情形。（美善基金會提供）

林章湖、鄭水圳、曾英棟藝術家（右2至右4）共同為美善基金會創作藝術招牌。（美善基金會提供）

林章湖《諸法無象書藝展》，師大同窗校友合影。（美善基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法