北市4月驚見8起「烏龜路殺」 動保處點名2大熱區

台北市動物保護處統計，今年1月起至今，救援烏龜案件高達109件。（北市動保處提供）

美國龜類救援組織從2000年起，將每年的5月23日訂為「世界烏龜日」，呼籲全球保護烏龜與棲地。根據台北市動物保護處統計，從今年1月起至今，救援烏龜案件高達109件，提醒民眾開車行經山區、公園路段時，務必減速慢行，讓「最慢路霸」烏龜順利通過，安全回家。

動保處指出，台北市烏龜救援案例，以大安區與文山區最多，主因是烏龜多棲息於低海拔山區池塘與森林邊緣，春末夏初正是烏龜的繁衍季節，牠們必須橫越馬路尋找適合產卵的場所。動保處更發現今年4月份，就有8件救援案的烏龜遭到路殺，開車的民眾路過生態熱區時務必減速慢行，留意路面狀況。

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動保處也說明，台灣常見的原生烏龜包含斑龜、柴棺龜、食蛇龜與金龜共有4種。其中最常見的是「斑龜」，特徵為頭頸與四肢有黃綠相間條紋，背甲有3條明顯脊紋。而柴棺龜、食蛇龜與金龜皆屬於珍貴的保育類動物。民眾若在路上巧遇健康無受傷的烏龜，切勿因一時好奇或喜愛，而私自帶回家中飼養，以免觸法。

動保處呼籲，民眾若在野外發現受傷或受困動物，可撥打24小時的1959動物救援專線，亦可利用「台北市政府 LINE@」即時通報，透過上傳照片或影片，協助動保處救援隊員掌握現場情勢與動物種類，以利快速達成動物救援任務。

台灣斑龜。（資料照，記者楊金城攝）

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