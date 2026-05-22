六都最低！新北公園綠地五類公設比僅1.2％ 侯友宜：持續改善

民進黨新北市議員張嘉玲、彭佳芸今點出新北的公園綠地等五類公共設施比例偏低，僅1.2％，是六都最低。（圖由新北市議會民進黨團提供）

「新北市民要享受綠地休憩愈來愈困難。」民進黨新北市議員張嘉玲、彭佳芸今天在市政總質詢點出新北的公園綠地等五類公共設施比例偏低，僅1.2％，是六都最低；新北市長侯友宜坦言需持續改善，目前透過五項公共設施重劃，可再取得超過29公頃土地，另透過擴大都市計畫可增加326.5公頃，新北綠家園政策也已增加208公頃綠地。

張嘉玲質詢說，根據都市計畫法第45條，五類開放性公共設施占都市計畫面積比例應有10％，據內政部、城鄉局統計資料，新北僅1.2％，是六都最低，而2015年至2024年間，桃園市該空間面積增加355公頃，高雄市增加173公頃，但新北市卻減少37公頃。

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城鄉局副局長邱信智說，已開闢的公園不會被消失，數據的增減，主因是早期有些跨縣市的部定計劃，比如林口、東北角，統計會有數據上的落差，現在就是慢慢拆離，依照縣市做統計，減少原因在於歸給其他縣市，但公園綠地低比例的問題「不可否認」。

侯友宜說，因為本身都會化裡的公園本身就是少，目前透過五項公共設施重劃，可再取得超過29公頃土地，另透過擴大都市計畫可增加326.5公頃，新北綠家園政策也已增加208公頃綠地。

彭佳芸則說，以蘆洲為例，都市計畫總面積約680公頃，不過公園綠地兒童遊樂場所等的五類開放性公共設施比例僅1.833％，遠低於都市計畫法原則不得低於10％的標準。

邱信智說，蘆洲現行的都市計畫公設比才2％多，但未來蘆洲南北側整體開發的五項公共設施比例達18％，一平衡下來，整個蘆洲五項公共設施比有機會從2％變6％，這樣就有機會對於容積率、公共服務的水準提高來做檢討。

彭佳芸問，未來蘆洲南北側若進一步提高容積率，是否也會提高公設回饋比例？邱信智說，若容積提高，確實需要有更高回饋，包括臨路退縮等措施，目前住宅區建蔽率也已縮減至50％，希望藉此保留更多法定空間作開放空間使用。

民進黨新北市議員張嘉玲（右）表示，根據都市計畫法第45條，五類開放性公共設施占都市計畫面積比例應有10％。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市議員彭佳芸（右）說，以蘆洲為例，公園綠地兒童遊樂場所等的五類開放性公共設施比例僅1.833％。（記者黃政嘉攝）

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