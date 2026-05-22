台南市11志工獲金質徽章頒獎 80歲鄭榮源、沈明雄不老奉獻

台南市長黃偉哲（中）表揚社福金質徽章獎志工沈明雄（左2）、鄭榮源（左3）等人，肯定他們無私奉獻。（台南市政府提供）

衛生福利部「志願服務金質徽章獎」，台南市今年有11名志工獲得肯定，其中年齡近80歲的鄭榮源與沈明雄，長年投入社福與社區服務的熱忱，展現「不老志工」的精神。

鄭榮源目前服務於府中社福中心，並擔任志工隊隊長。他長期在服務台協助民眾，無論是接聽電話、了解需求或協助轉介，都始終保持耐心與親切態度，也積極支援各項宣導與活動。社福中心表示，鄭榮源幾乎總是在第1線，默默把每一件小事做到最好，是中心不可或缺的重要支柱。

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同樣獲獎的沈明雄則在安南區安慶里關懷據點服務。他與一群志同道合的志工一起投入社區長者照顧，不只關心長輩的健康狀況，也陪伴他們參與活動、走出家門。沈明雄分享，看到原本較為孤單的長者逐漸展露笑容，是他持續投入志工服務最大的動力，他也表示會繼續做下去，把這份關懷傳遞下去。

政府社會局今（22）日在永華市政中心舉辦「115年度第1次社會福利類志願服務小隊聯繫會報暨頒獎活動」，由市長黃偉哲親自頒獎，表揚榮獲金質徽章的志工們，感謝他們長期投入社會服務、默默付出。

社會局指出，目前台南市共有2152個志工團隊、志工總數達10萬7250人，其中65歲以上高齡志工達3萬5312人，占比約3成。社福領域志工隊共有623隊、4萬6653人，服務量能相當可觀。志願服務金質徽章需累積服務時數達2500小時，銀質2000小時、銅質1500小時，門檻不低，能獲獎實屬不易，也象徵長年投入公益的高度肯定。

台南市社會局在永華市政中心舉辦社會福利類志願服務小隊聯繫會報暨頒獎活動。（台南市政府提供）

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