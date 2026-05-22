台北國際旅展華航推優惠 日、韓最低5880元起

2026台北國際旅展（TTE）登場，華航董事長高星潢（中）邀請旅客體驗夢想航點。（華航提供）

台北國際旅展（TTE）從今天（22日）起到5月25日在台北世貿舉行，中華航空同步推出實體與線上旅展優惠，精選日本、韓國熱門航線超優價格，最低5880元起。

華航精選日韓與亞洲熱門航線祭出超值價格，包括桃園－首爾（仁川）5880元起（未稅）、桃園－琉球（沖繩）6216元起（未稅）；夏季出遊人氣航線則有桃園－新加坡5040元起（未稅）、桃園－曼谷4620元起（未稅）、桃園－香港4000元起（未稅）。美西航線同樣有旅展限定優惠，桃園－西雅圖1萬5054元起（未稅）、桃園－舊金山1萬5600元起（未稅）。

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華航表示，攜手美國亞利桑那旅遊局，推出美國西南地區旅遊專題，帶領民眾深入認識大峽谷、馬蹄灣及紀念碑谷等代表性景點，並結合直飛鳳凰城的航線優勢，呈現深入美洲原始壯麗地景的便捷玩法。

除美洲主題外，現場也將介紹歐洲精選產品，以及澳洲海、陸、空兼具的多元旅遊行程；亞洲線方面，則涵蓋深受國人喜愛的日本JR九州鐵路行程規劃、搭配SUN FLOWER渡輪往返關西的旅遊提案，以及香川縣觀光亮點推廣。

除票價優惠外，華航延續「皮卡丘彩繪機 CI2」所帶來的高人氣話題，實體旅展期間特別規劃互動拍照活動，進一步結合品牌特色與現場參觀體驗。只要是華航官方LINE好友，即可於現場參與皮卡丘彩繪機CI2相框拍攝，與可愛的寶可夢一同入鏡。

完成拍照並打卡分享後，還可獲得皮卡丘彩繪機CI2手繪提袋專屬好禮，免抽獎即可直接帶回家。華航邀請民眾於展期間蒞臨B627攤位，親身體驗結合視覺科技的沉浸式夢想航點。2026華航TTE旅展活動詳情與相關優惠內容，可參閱華航活動專頁（https://2026tte.china-airlines.com/）。

華航總經理陳漢銘 （左三）、資深副總經理彭寶珠 （右三） 、客運處處長陳雅妮 （左二）及台灣地區處長馮震宇 （右二）出席現場活動。（華航提供）

華航攜手亞利桑那旅遊局，結合直飛鳳凰城優勢，推出美國西南地區旅遊專題展區。（華航提供）

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