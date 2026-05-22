日月潭「鬼王」出沒！「8倍大」超巨紅魔鬼落網

「日月潭一等高」捕獲超巨大紅魔鬼，重達2台斤，體長超過成年人腳掌。（「日月潭一等高」提供）

日月潭外來種除了「湖中惡霸」魚虎，還包括為數不少的紅魔鬼，最近有釣客設陷阱，竟捕到重達2台斤的超巨大紅魔鬼，相較一般約4兩重，這隻是正常的8倍大，被釣友稱為潭區「鬼王」。

潭區釣客「日月潭一等高」說，正值紅魔鬼繁殖季，船屋底下可發現蹤跡，如此巨大的紅魔鬼很難以釣魚方式捕捉，因此設下鐵桶陷阱，只留一個開口吸引紅魔鬼進入，再伺機收網撈上岸。

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捕獲巨大紅魔鬼，秤重竟高達2台斤，相較一般常見約4兩來說，可說是「8倍大」的巨無霸，「日月潭一等高」釣魚10多年，可說非常罕見。

潭區漁民說，如此大尾的紅魔鬼，估計在潭區已存活10多年，而且是夠聰明，才能躲過無數次捕捉，竟有釣客能成功捕獲，確實不簡單。

日月潭釣客捕捉到超巨大紅魔鬼，重達2台斤，是一般體型的8倍大，被釣友稱為潭區「鬼王」。（「日月潭一等高」提供）

日月潭紅魔鬼常見約4兩大，能捕捉到八兩重（如圖）的半斤個體就算不小的了。（「日月潭一等高」提供）

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