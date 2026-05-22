高屏二快屏東段C1標通過 陳金德：目標今年9月開工

行政院公共工程委員會主委陳金德（左前二）到屏東現勘高屏二快工程。（記者葉永騫攝）

行政院公共工程委員會主委陳金德今天（22日）現勘「高雄－屏東間東西向第2條快速公路」（高屏二快）屏東段C1標工程，宣布該段基本設計審議原則通過，陳金德表示，高屏二快是完善南部高快速路網的關鍵建設，屏東段為全線第一個推動路段，具備指標性意義。他要求交通部加速後續作業，目標2026年9月開工、2029年3月完工。

高屏地區長期仰賴台88線、台1線及國道10號作為主要東西向聯絡道路，隨著產業發展、人口成長及跨區通勤需求增加，容量趨於飽和，壅塞問題日益顯著。為此，政府規劃高屏二快，路線西起高鐵左營站，東抵國道三號屏東九如段，途中串聯國道1號、國道10號、未來的國道7號，以及高雄都會區快速道路系統與屏東地區主要幹道，提升高屏地區交通效率。

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工程會說明，高屏二快全線預估分7段招標施工，其中屏東段C1標是優先推動路段，工程全長約0.88公里，經費約34.8億元，以高架橋梁跨越台3線，並包含平行式西入、東出匝道與橋下側車道，C1標段基設今天原則通過，待交通部依審查意見修正後，即可著手招標作業。

陳金德表示，未來高屏二快全線完工後，高雄左營至屏東長治的行車時間，將從約50分鐘縮短至約30分鐘；屏東C1標段位在台3線重要節點，他特別要求交通部，妥善規劃施工動線及交通維持措施，降低施工期間對周邊交通與環境影響外，也須強化各標段界面整合、橋梁銜接及施工協調機制，確保後續標段順利銜接推進。

高屏二快路線還未全定案，進度最快的屏東C1段先施工。（記者葉永騫攝）

高屏二快屏東C1段長度不到一公里，今年先行施工。（記者葉永騫攝）

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