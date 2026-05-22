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    首頁 > 生活

    桃園加強取締違規房產廣告 最高罰30萬

    2026/05/22 16:32 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市政府環保局加強取締違規房地產銷售廣告。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府環保局加強取締違規房地產銷售廣告。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府環保局即起針對房地產銷售廣告任意占用人行通道，以及張貼、懸掛於道路電線桿、燈桿、交通號誌牌等違規行為，加強查察，違規業者除可依法裁罰最高30萬元罰鍰外，情節重大者還得依相關規定停工處分，業者切勿違規，應落實合法行銷。

    環保局長顏己喨說，違規廣告過去多依「廢棄物清理法」裁罰1200元到6000元，嚇阻效果有限，市府建立跨局處通報與裁處機制後，除由環境管理處第一時間清除違規廣告外，也會同步移請地政局、建管處依法裁處，其中依「不動產經紀業管理條例」，裁罰金額為6萬元到30萬元，是過去的50倍，可望大幅提升執法強度。

    2023年至今年4月間，違規房地產廣告案件移送地政局裁處，已裁罰73件，累計裁罰金額高達460萬元，環管處長張書豪說，不動產經紀業者應改變過往以大量張貼小廣告提高曝光的行銷模式，善用合法廣告管道例如市府設置的公共廣告欄等；民眾若發現違規張貼或懸掛廣告行為，可拍攝違規過程、行為人特徵及車牌號碼，向環管處檢舉；環管處持續推動「撕小廣告換好禮」活動，今年由民眾協助清除約6萬9400餘張違規廣告，累計兌換1萬2450元市民卡加值金或禮券。

    桃園市政府環保局加強取締違規房地產銷售廣告。（圖由桃園市政府提供）

    桃園市政府環保局加強取締違規房地產銷售廣告。（圖由桃園市政府提供）

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