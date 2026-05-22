北市污水處理費3年退費破2千萬！張志豪揭：沒接下水道卻要民眾繳費

台北市議會今（22）日下午進行工程部門質詢，民眾黨議員張志豪（左）指出，衛工處從112年開始計算，累計污水處理退費高達2千2百餘萬元，且衛工處未主動清查接管與超收狀況，他要求衛工處3個月立即啟動全面清查，並主動退費給被超收的市民。圖右為衛工處長黃群。（翻攝北市議會直播）

台北市議會今（22）日下午進行工程部門質詢，民眾黨議員張志豪指出，衛工處從112年開始計算，累計污水處理退費高達2千2百餘萬元，且衛工處並未主動清查接管與超收狀況。對此，張志豪要求衛工處3個月立即啟動全面清查，並主動退費給被超收的市民。

張志豪指出，他原先想辦理美化巷弄的會勘，豈料卻發現大樓疑似沒有污水管，很納悶這棟大樓的廢水到底流向哪裡？打開大樓的孔蓋後發現，完全沒有廢水、糞水的痕跡，一查才發現大樓內的污水坑抽出來，直接排到側溝，等同大樓的污水管從來都沒有接上公共污水下水道，但是陳情人發現多年來都有繳交污水處理費，不理解為何自家污水管沒有接上公共下水道。

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「不查不知道，一查嚇一跳」張志豪說，一查紀錄，民眾從民國79年開始繳納「污水處理費」，至少被超收長達36年，合計陳情人居住的社區有兩棟大樓共28戶，36年下來累計超收金額高達281萬2320元，每戶至少可退10萬元。

張志豪指出，衛工處從105年到114年辦理污水下水道使用費，退費金額累積高達6千6百餘萬元，根據近3年的數據，包含112年退費達697萬8173元、113年退費達1千02萬4471元、114年退費達520萬0988元，3年總計退費金額達2千220萬3632元。

衛工處長黃群表示，從104年開始逐年開始補徵收，或是退費作業程序，才發生過去3年、10年等需要退費的狀況，只要民眾提出退費需求就會辦理，過去都會主動清查，不過近2年因為預算降低，改為以民眾陳情為主。

張志豪也質疑，民眾怎麼會知道到底有沒有接管？多數民眾都乖乖繳費，不會知道是否被政府誤收、超收費用，如果要民眾主動去申請才能退費，根本就是「bug」，成為看不見的黑數。

張志豪表示，具體要求4點改進，包含第一，立即啟動台北市的清查，衛工處應於3個月內，透過委外清查與試水方式，全面比對代徵名冊與實際接管狀況，找出所有疑似漏接與誤接戶。第二，主動通知、主動退費確認被超收的民眾，應由衛工處主動聯繫並辦理退費。

第三，建立定期勾稽機制，每年至少一次，由衛工處與自來水公司核對代徵名冊與實際接管狀況，並將結果公開，避免誤徵情形一再發生。第四，提高退費透明度，於衛工處官網公告申請程序、應備文件及聯絡窗口，並開放民眾透過1999市民熱線查詢，讓有疑慮的住戶能快速自查、快速申辦。處長黃群表示，沒問題，市府會比照議員的建議來辦理。

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