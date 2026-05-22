中和、板橋、土城部分地區5/30~31停水23小時 設7處供水站

新北市中和板橋土城部分地區5月30日至31日停水23小時，水利局將設置7處臨時供水站。（新北市水利局提供）

台灣自來水公司第十二區管理處為辦理「中和區德光路1100mm汰換管線工程」計畫性停水案，中和、板橋及土城部分地區5月30日9點起到5月31日8點止，共計23小時，停水戶數總計23856戶（含直接戶2907戶），新北市水利局將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設置7處臨時供水站及水車隨時待命。

水利局表示，停水時間自30日9點起至31日8點，影響範圍：

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1.中和區：中山路三段（單號215-229號）、市民街（單、雙號全）、民生街（單、雙號全）、民德路（單、雙號全）、和平路（雙號200-250號）、國光街（單、雙號全）、莒光路（雙號全）、德光路（單、雙號全）、華安街（單、雙號全）、華順街（單、雙號全）、華福街（單、雙號全）、壽德街（單、雙號全）以上均含周邊巷弄。

2.板橋區：民族路（130巷67號、雙號166-310號）、和平路（雙號174-190號、單號153-239號）、忠孝路（雙號116-250號、單號125-283之3號）、忠孝路忠義巷（單、雙號側1-24號）、信義路（單號265-279號）、重慶路（雙號292-378號、單號159-355號）、國泰街（單、雙號全）、國慶路（雙號184-212號）、實踐路（單號15-205之1號、雙號124-132號）、廣權路（雙號2-130號）、館前東路（雙號116-156號）、光明街（雙號102-150號）、重慶路（290號至290之5號）以上不含巷弄。3.土城區：延和路41巷（全）。

臨時供水站位置包括，1.中和區民德路214號。2.板橋區民族路222巷口。3.板橋區國慶路132號（郵局前），4.板橋區忠孝路132巷口，5.中和區國光街1號（德穗、國華里市民活動中心），6.中和區莒光路84巷1號（綠家園廣場）。7.板橋區忠孝路201巷口。

如有任何供水問題或因重大事故緊急送水請洽免付費專線：1910，板橋服務所（02）2961-2196，土城服務所（02）2265-5172，停水消息請上自來水公司官網查詢。

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