為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄KTV免洗湯匙破洞遭爆鼠咬 衛生局稽查業者稱「全丟了」

    2026/05/22 16:16 記者許麗娟／高雄報導
    高雄衛生局人員前往KTV廚房稽查，現場未發現鼠跡。（高雄市衛生局提供）

    高雄衛生局人員前往KTV廚房稽查，現場未發現鼠跡。（高雄市衛生局提供）

    有民眾在Threads社群平台發文，指16日到高雄市博愛路某連鎖KTV唱歌並點炒飯，吃了2口才發現，湯匙破一個洞，質疑是被老鼠咬的。衛生局今（22日）表示，19日前往店家稽查，業者回應無法釐清湯匙破損原因，已將該批開封餐具全數丟棄，現場未發現鼠跡，但有多項缺失要求限期改善。

    民眾指出，當天吃了2口炒飯後，才發現湯匙被老鼠咬破一個大洞，第1口還餵了4歲的小孩，會認為是老鼠咬的，是因為向店員反映當下並未否認，僅說要幫換湯匙或換一份炒飯，最後招待一盤薯條和雞塊，氣憤質疑這家KTV「食物跟餐具可能老鼠都先吃先用了嗎」？事後店家還打電話來說「可能是戰爭的關係缺塑膠，所以有一些破洞」。

    高雄市衛生局表示，18日接獲民眾陳情，19日派員前往查察，業者表示曾接獲消費者反映，但無法釐清湯匙破損原因，已當場退費處理，並將該批開封餐具全數丟棄，稽查當日現場提供鐵製湯匙。

    衛生局現場查察，業者已辦理食品業者登錄、投保產品責任險及委託合格病媒業者定期清消，現場未見老鼠等病媒蹤跡，但作業場所設備未保持清潔、冷藏庫內食材未妥善包裝等缺失，要求業者限期改善，屆期未改善，可裁罰6萬至2億元以下罰鍰。

    KTV業者稱已將該批開封餐具全數丟棄，衛生局稽查當日僅提供鐵製湯匙。（高雄市衛生局提供）

    KTV業者稱已將該批開封餐具全數丟棄，衛生局稽查當日僅提供鐵製湯匙。（高雄市衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播