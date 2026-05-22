高雄KTV免洗湯匙破洞遭爆鼠咬 衛生局稽查業者稱「全丟了」

高雄衛生局人員前往KTV廚房稽查，現場未發現鼠跡。（高雄市衛生局提供）

有民眾在Threads社群平台發文，指16日到高雄市博愛路某連鎖KTV唱歌並點炒飯，吃了2口才發現，湯匙破一個洞，質疑是被老鼠咬的。衛生局今（22日）表示，19日前往店家稽查，業者回應無法釐清湯匙破損原因，已將該批開封餐具全數丟棄，現場未發現鼠跡，但有多項缺失要求限期改善。

民眾指出，當天吃了2口炒飯後，才發現湯匙被老鼠咬破一個大洞，第1口還餵了4歲的小孩，會認為是老鼠咬的，是因為向店員反映當下並未否認，僅說要幫換湯匙或換一份炒飯，最後招待一盤薯條和雞塊，氣憤質疑這家KTV「食物跟餐具可能老鼠都先吃先用了嗎」？事後店家還打電話來說「可能是戰爭的關係缺塑膠，所以有一些破洞」。

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高雄市衛生局表示，18日接獲民眾陳情，19日派員前往查察，業者表示曾接獲消費者反映，但無法釐清湯匙破損原因，已當場退費處理，並將該批開封餐具全數丟棄，稽查當日現場提供鐵製湯匙。

衛生局現場查察，業者已辦理食品業者登錄、投保產品責任險及委託合格病媒業者定期清消，現場未見老鼠等病媒蹤跡，但作業場所設備未保持清潔、冷藏庫內食材未妥善包裝等缺失，要求業者限期改善，屆期未改善，可裁罰6萬至2億元以下罰鍰。

KTV業者稱已將該批開封餐具全數丟棄，衛生局稽查當日僅提供鐵製湯匙。（高雄市衛生局提供）

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