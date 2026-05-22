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    首頁 > 生活

    澎湖海事校慶表揚傑出校友及員生 行政大樓揭牌

    2026/05/22 16:28 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎水新建行政大樓，校慶當日正式落成啟用。（國立澎湖高級海事水產職業學校提供）

    澎水新建行政大樓，校慶當日正式落成啟用。（國立澎湖高級海事水產職業學校提供）

    國立澎湖高級海事水產職業學校今（21）日歡慶校慶，同步辦理資深教職員、傑出校友及學生競賽績優表揚，顏嘉禾校長與傑出校友會後帶領全場齊唱校歌，凝聚校友情誼與對母校的向心力，場面溫馨感人。

    校長顏嘉禾說，澎湖海事一路走來，始終堅持海洋教育、專業技術與品格培育並重，近年來更積極推動國際教育、技職實作、海洋保育與復育及產學合作，學生在各項競賽與專業領域都有亮眼表現，感謝所有教職員工、校友及社會各界長期支持澎水發展，讓學校能夠持續進步與成長。

    今年獲選澎水傑出校友包括辛榮彬、涂慶齡、陳慧雯、陳麗玲、莊光大、林玉彩、李家萱、洪文龍、陳禹築、丁國桓及魏睿宏等11人。服務滿30年：許戴福老師、吳朝進主任；服務滿20年：顏忠慶組長、高儀文老師、陳昕怡老師、魏兆琪老師、宋慧君老師、吳欣穎組長及郭仁祥老師；服務滿10年教：陳宛婷管理員、王羿柔技士、呂傑霖技士、洪侑辰技士、顏玟檍組長及郭玟婕護理師。

    全體貴賓與校友移往新建行政大樓前廣場，共同參與志清樓（含合作社）拆除重建工程揭牌啟用典禮，見證澎湖海事校園建設的重要里程碑。斥資1億5849萬6000元、歷時700日曆天完工。新建行政大樓規劃為地上3層，除提升整體行政效能與教學環境外，也提供師生更安全、完善與舒適的校園空間。

    澎水今年傑出校友11位，返校接受表揚。（國立澎湖高級海事水產職業學校提供）

    澎水今年傑出校友11位，返校接受表揚。（國立澎湖高級海事水產職業學校提供）

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