首座山海圳護蟹公車亭啟用 用招潮蟹大螯「遮陽」

學生設計以招潮蟹大螯作為候車亭屋頂，為民眾遮陽。（記者王姝琇攝）

海佃國小小台江河流讀書會2024年倡議將校門前公車站改造為「護蟹公車亭」，並於台江流域公民會議發表，今日終於圓夢，首座護蟹公車亭啟用，創下台南第一座由小學生參與設計的山海圳招潮蟹主題特色站牌。

前年參與設計的小台江同學已分別升上海佃國中、九分子國中，他們今天特別回到母校與大家共同為這座「護蟹公車亭」揭幕啟用。海佃國中吳語晨說，從觀察招潮蟹的生活，到發想護蟹公車亭的造型與圖樣，不僅學習到生態知識，也體會到人類活動與自然共存的重要性，「希望大家在等公車的時候，也能想到要保護牠們的家。」

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交通局簡任技正吳俁之指出，社大台江分校與海佃國小小台江提出結合山海圳與招潮蟹生態的在地元素，用招潮蟹大螯作為候車亭屋頂，護蟹候車亭將永遠佇立在學校前，這個構想能夠實現，無論是對地方，還是對學生來講，都很有意義。

海佃國小校長郭芳朱說，護蟹公車亭不僅是建設，更是一堂延伸至生活場域的環境教育課，透過公私協力跨單位合作，讓學生學習成果走出校園轉化為愛鄉具體行動，實踐守護家鄉的責任，也讓更多市民在日常生活中感受台江土地的生命力。

由海佃國小小台江河流讀書會倡議設置、首座山海圳護蟹公車亭今日啟用。（記者王姝琇攝）

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