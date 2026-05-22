苗栗苑裡順天段污染管制場址 地下水持續檢測未超標

苗栗縣苑裡鎮順天段廢棄物場址現況，環保局指出，將持續進行地下水質監測及環境復原工作。（圖由苗縣府環保局提供）

苗栗縣苑裡鎮順天段土地於2023年間發生不肖業者非法傾倒廢棄物事件，全案已進入司法審理程序，苗栗縣政府環保局持續列管並掌握場址環境復原進度及嚴密監測地下水質，目前已清除1700噸廢棄物，檢測地下水質也未超標；環保局指出，將持續列管並掌握場址環境復原進度及嚴密監測地下水質，督促污染行為人及產源事業履行廢棄物清理義務，以期早日完成環境復原，避免影響周邊民眾居住品質。

環保局表示，原現場遭棄置之廢棄物清查數量為非有害集塵灰約2300噸、水泥塊190塊、太空包（廢塑膠）45個及含鉛廢玻璃約600公噸，目前該局已責令可查證之產源事業，完成清除非有害廢集塵灰1123公噸，含鉛廢玻璃600公噸已全數清除完畢，現場餘留之非有害廢集塵灰約1177公噸、水泥塊190塊、廢太空包45個等廢棄物，將續依廢棄物清理法第71條規定，強制土地所有人清理，至廢棄物全數移除為止。

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環保局指出，該案址土地因重金屬超標，已於2024年12月公告為土壤污染控制場址；地下水水質部分，該局已多次針對場址周邊民井進行地下水採樣，檢測砷、鎘、鉻、銅、汞、鎳、鉛、鋅等8項管制重金屬，另在今年4月於場址內設置2口地下水監測井，隨即於4月16日進行地下水採樣檢測，目前檢測結果顯示，各重金屬管制項目濃度，皆低於地下水污染管制標準，未有污染擴散情形。

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