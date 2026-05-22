便民變擾民 外交部行動領務列車澎湖限時限量引民怨

現場因限時限量，引爆向隅民眾民怨。（記者劉禹慶攝）

外交部南部辦事處「行動領務」服務列車抵澎湖，由於限時2小時、限量150人，導致不少人現場大排長龍向隅，引發民怨。立委楊曜去函外交部改進辦理方式，行政院南部中心副執行長顏子傑更偕同縣府民政處長許啟川現場安撫民眾，未來考慮加開上午場，增加受理案件。

今（22）日下午2至4時，在澎湖縣政府地下大禮堂辦理「行動領務」服務，受理護照換、補發申請收件服務，下午提前於1時30分起發放150張號碼牌（1次性發完為止），1張號碼牌1件護照申請案，每人限辦4件，1時40分就發完，拔得頭籌的民眾上午8時就前往排隊，大批向隅民眾湧入禮堂，不滿時間過短，爆發民怨，但也只能排隊候補。

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領軍的外交部南部辦事處副主任張俊裕表示，全國各戶政事務所協助提供「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，護照快過期的民眾，也可利用網路申辦。到場協調的官員顏子傑與許啟川，希望未來增加上午場次，服務更多澎湖民眾。

立委楊曜也接獲不少投訴電話，立即去函要求外交部檢討改善方案。到澎湖辦理護照換領，是執政團隊民進黨的便民措施，卻反而惹來不少民怨，因此建議事前接受申請掛號、延長辦理作業時間。

外交部領務列車開抵澎湖，大批民眾湧入禮堂申辦。（記者劉禹慶攝）

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