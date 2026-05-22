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    首頁 > 生活

    一站購足享好康！台北國際觀光博覽會「台南館」亮相

    2026/05/22 15:59 記者王姝琇／台南報導
    台北國際觀光博覽會「台南館」吸引大批民眾參觀。（台南市政府提供）

    台北國際觀光博覽會「台南館」吸引大批民眾參觀。（台南市政府提供）

    2026台北國際觀光博覽會22至25日在台北世貿一館登場！台南市觀旅局攜手5家業者共同參展，台南館展位設計融合經典復古窗花與台南景點建築元素，吸引民眾駐足拍照打卡，開幕首日限量免費發送100份銅錢餅。

    台南館集結豐富多元特色商品，有台南市文化觀光伴手禮產業發展協會的虱目魚罐頭、魚酥、古早味西瓜綿、椪餅及銅錢餅，台南市休閒農業發展協會整合優質農特產品，蘭都觀光工廠主打蘭花相關保養品與牙膏，以及庭園香氛SPA推出具質感的香水周邊產品與果醬，法達娛樂也到場行銷推廣飯店，讓參觀民眾能輕鬆一站購足最道地的台南在地特色商品。

    為鼓勵旅客在平日來訪台南，體驗古都文化、美食及優質住宿環境，南市觀旅局推出「住宿台南、好康三重送」，抽獎最大獎為價值15萬元以上「星級旅館吃到飽或住到飽」方案，總獎值超過百萬元，刺激遊客在初夏遊台南。

    觀旅局局長林國華說，旅展期間台南館推出「滿額玩轉台南趣」，民眾消費滿500元即可參加轉球遊戲，有機會獲得台南鮮爆蝦餅、限定芒果汁、成功虎爺餅等特色好禮；參加台南旅遊粉絲團「限時追蹤」活動，還能參與限量好禮抽獎。

    2026台北國際觀光博覽會「台南館」開幕。（台南市政府提供）

    2026台北國際觀光博覽會「台南館」開幕。（台南市政府提供）

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