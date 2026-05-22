高雄大學與高市府攜手 大數據分析推動AI公共衛生治理

高雄大學校長陳啓仁（中）與高雄市衛生局局長黃志中簽署合作備忘錄。（高雄大學提供）

國立高雄大學與高雄市政府衛生局簽署合作備忘錄（MOU），雙方將結合大數據分析、生成式AI與數位雙生技術，推動公共衛生治理與智慧城市應用，並以高雄市立民生醫院作為示範場域，建構智慧健康建築數位雙生模型，打造兼具科技治理與城市韌性的健康城市新樣貌。

高雄大學校長陳啓仁與高雄市衛生局局長黃志中19日簽署合作備忘錄，雙方以「資源共享、跨域協作」為核心，聚焦於大高雄跨域論壇平台、智慧健康建築、數位雙生平台及高雄Health GeoLab Hub計畫，將大數據與生成式AI等前瞻科技思維導入公共衛生治理，提升市政決策的實證分析能力。

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本次合作最大亮點，是以高雄市立民生醫院作為示範場域，由高雄大學整合醫院的BIM（Building Information Modeling，建築資訊模型）圖資與各項環境監測數據，建構「智慧健康建築數位雙生模型」。

此外，「高雄Health GeoLab Hub計畫」導入災害公共衛生學概念，依災害風險等級進行城市資料探勘分析，運用科技建置「韌性城市地圖」；同時透過「DEI（Diversity, Equity and Inclusion，多元、平等與共融）國際宜居城市之治理實踐」子計畫，提供數位生活資訊可近用性法制化框架建議，作為推動地方促進開放資料法制化基礎。

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