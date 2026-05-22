台南住宿選擇+1 外資酒店首度插旗台南可能地點曝光

原魚市場旅館BOT案將於2029年底前竣工。（記者王姝琇攝）

台南今年預計增加5間旅宿！不僅如此，凱悅酒店集團開發官網低調公開「台南凱悅嘉薈酒店（Caption by Hyatt Tainan City Center）」，意味凱悅將首度進駐台南，傳出基地位在中西區「停18」空地；加上原魚市場旅館BOT案將於今年開工、2029年底前竣工，新旅館相繼開業將豐富台南的住宿選擇，提升整體旅遊體驗。

原魚市場為1936年所建之日式漁會倉庫，往西可到安平，往東串聯海安、國華商圈，早期就是台南的庶民經濟中心。民進黨南市議員沈震東今市政總質詢針對原魚市場旅館BOT案進度表達關切。觀旅局長林國華表示，投資團隊投資超過5.6億元興建地上11層、地下3層的旅館建築，共有71間房，已於今年3月取得建築執照，預計今年會開工，並於2029年底前竣工。

請繼續往下閱讀...

沈震東也提到，凱悅酒店集團品牌「（Caption by Hyatt）」，於集團開發官網公開「台南凱悅嘉薈酒店」，這意味著凱悅將首度進駐台南旅館市場。雖未正式宣布，但許多線索都指向基地位在府前路靠近美學街一帶位置。也有網友發揮偵探精神搜尋出地段地號，是在府前路美學館旁邊的「停18」地上權BOT案，預定興建含停車場的複合式商業建築。

林國華說，凱悅酒店集團這部分要再詢問。沈震東則是表達樂觀其成，盼跨局處合作將相關一帶的觀光資源整合，包括文化局負責的市定古蹟原台南運河海關建築，至今仍為海關使用，建議協調進行開放，以利市民更加認識魚市場歷史軌跡。

凱悅酒店集團開發官網低調公開「台南凱悅嘉薈酒店」。（沈震東提供）

原魚市場旅館BOT案將於2029年底前竣工。（沈震東提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法