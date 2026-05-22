涉X光室裝密錄器 羅大德診所聲明：待拆除舊設備未使用

羅大德診所今下午發聲明稿澄清，X光室內密錄器是未使用的淘汰舊設備。（羅大德診所提供）

嘉義市衛生局5月20日查獲「羅大德診所」X光室內偵煙器裝有密錄器，該案依涉違反醫療法送辦。羅大德診所今下午發聲明，該設備沒有在任何現行監控螢幕中顯示，是屬於已淘汰、待拆除的舊設備，診所對造成患者、家屬、社會大眾擔憂致歉，未來將持續嚴格把關就醫環境安全。

羅大德診所呂姓主管說，近20年前診所裝潢時，還不確定診間的使用用途前，廠商在房間內裝設監視設備，然而現行採用手機監控的監視系統內，X光室的系統並不在現行使用系統內；衛生局會同警方查核時，立即聯絡廠商到場，確認該設備確實未在現行監控螢幕中顯示，並請廠商馬上徹查，移除屋內已經未使用的監視設備，進一步確保病患及家屬隱私，同時配合衛生局及警方，將舊設備電腦主機及鏡頭交給警方詳查。

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呂姓主管也強調，患者照X光室都有穿著衣服，且更衣室設在X光室外，更衣室內確認無任何監視器。

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嘉義市「羅大德診所」X光室 查獲偵煙器藏密錄器

聲明稿全文如下：

針對近日醫療機構監視器風波，衛生局稽查之新聞回應如下：

1. 本所X光檢查前，均在另設的更衣室更衣，更衣室內已確認無任何監視器，並有確保病人絕對隱私及安全。

2. 所有X光檢查，皆為著裝下執行，無需裸露身體任何部位。

3. 本所第一時間主動積極聯絡相關廠商，並配合衛生局及警方監控下，確認該設備未於任何現行監控螢幕中顯示，係屬已淘汰待拆除的舊設備。

4. 本所亦請廠商馬上徹查並移除屋內已未使用的監視設備，以進一步確保病患及家屬隱私。

5. 本院全體同仁皆主動配合衛生局及警方指示，將舊設備電腦主機（當下為當機狀態）及鏡頭交由警方詳查，期盼調查結果能儘速出爐，讓事件早日平息。

此次事件造成患者、家屬及社會大眾的擔憂，本診所深感抱歉。未來我們將持續嚴格把關就醫環境的安全，提供最安心、專業的醫療服務。感謝各界的關心。

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