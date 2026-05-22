中華郵政EZPost寄件 i郵箱「箱到箱」」只要38元

i郵箱。（記者吳亮儀攝）

中華郵政公司今天（22日）宣布，為鼓勵民眾使用自助寄件服務，今天起到12月31日止，透過EZPost郵寄便預填資料，將收件人地址選擇i郵箱，或於各i郵箱寄件時選擇「現場箱到箱」，由收件人到指定i郵箱取件，即可享38元寄件優惠。

中華郵政公司說，這項服務僅適用國內一般包裹。「i郵箱」是24小時全年無休的自助寄取件特性外，各座i郵箱都設有專屬「3+3郵遞區號」，民眾可將鄰近或常用的i郵箱作為住家、公司以外的第二個收件地址，彈性安排取件時間，降低無人在家錯過投遞不便。

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中華郵政公司統計，截至去年底，EZPost的i郵箱寄件數高達133萬5564件，會員人數也已達78萬4361人。中華郵政公司說，持續優化EZPost郵寄便及i郵箱服務，結合數位應用及跨通路合作，提供多元郵政服務。

EZPost郵寄便是整合國內寄件、國際寄件、大陸地區郵件及上門收件等功能，民眾可透過網頁預先輸入收寄件資料，減少現場書寫時間，提升交寄效率。

中華郵政公司今天宣布，推出i郵箱「箱到箱」38元優惠。（中華郵政提供）

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