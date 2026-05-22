台北國際觀光博覽會登場！「TAIPEI 24」不斷電行程 彩虹路、12區特色熊讚吸睛

現場更打造迷你版的熱門景點「彩虹路」，搭配12區的特色熊讚，吸引現場民眾駐足。（記者孫唯容攝）

「2026台北國際觀光博覽會」即日起至5月25日在台北世貿一館登場，今年北市觀光傳播局以「TAIPEI 24-台北風格旅行」，推出24小時不斷電行程，串連「台北水舞嘉年華」、「台北夜市打牙祭」、「台北親水節」與「北投夏日祭り」等，攜手超過11家品牌業者，帶來風格旅宿、生活小物以及暑期限時專案等多項限定優惠；現場攤位更打造迷你版的熱門景點「彩虹路」，搭配12區的特色熊讚，吸引現場民眾駐足。

台北市副市長張溫德指出，台北市12個行政區在一年四季分別有不同的活動，以花季來說，12個月份都有不同的花季，不管是茶花、陽明山花季，到海芋季、繡球花季，今天剛好是繡球花季的開幕日，台北市也有郊山，包含8條的大縱走的路線，滿足戶外咖，而台北市各行政區都有不同的魅力特色，比如6月13日的舞嘉年華，將於松山錫口碼頭彩虹橋登場；自來水園區也有親水節的活動；大稻埕的夏日煙火節也將在8月份舉辦，12個行政區在不同的月份、不同的時令，都可以展現出來台北市在地的魅力色彩。

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張溫德也說，現在民眾耳熟能詳的溫泉，也不止步於冬天的泡溫泉，市府現在準備啟動北投溫泉的夏日祭，讓台北市的溫泉觀光、休閒農業、河岸景觀、自然資源，都是各國觀光客能充分享受台北市的的多元魅力色彩的吸引力。

觀傳局也邀請金鐘獎得主屠潔擔任分享嘉賓，剛出新書的她以「開箱台北一日遊！原來台北這麼酷」為題，分享如何24小時玩翻台北，她提到自己特別喜歡台北「城市與自然距離非常近」的特色，推薦從松山慈祐宮感受在地信仰，漫步饒河街觀光夜市品嚐特色小吃，夜晚再到彩虹橋欣賞「2026台北水舞嘉年華」，感受水舞燈光與城市夜景交織的浪漫魅力，並推薦「台北大縱走」，體驗山林步道。

觀傳局攜手超過11家品牌業者，祭出多項旅展限定優惠，包含深受銀髮族喜歡的北投溫泉旅店則祭出泡湯券「買十送一」；來自心中山商圈人氣甜點品牌老男孩現做的鮮奶麻糬，深受文青族群喜愛的懷舊古董相機與飾品，以及東區文青時尚咖啡品牌，即將於6月13日在錫口碼頭彩虹橋登場的「2026水舞嘉年華」，女神遊艇業者也推出限定優惠船票，以及超人氣「熊讚旅伴玩偶」。

觀傳局也表示，吸引民眾欣賞的12區的特色熊讚，由延續台北燈節燈組設計的概念延生而來，結合了台北12個行政區的在地特色。包含北投區熊讚則是舒服地泡在冒著熱氣的溫泉桶裡，露出可愛療癒的表情；信義區熊讚身穿華麗服飾、手拿麥克風，呈現搖滾巨星風采；中山區熊讚穿著潮流秋冬服裝、手拿悠遊卡，符合中山區的商業與文青氛圍；未來12行政區特色熊讚也有機會開發為城市限定商品販售。

「2026台北國際觀光博覽會」即日起至5月25日在台北世貿一館盛大登場，今年北市觀光傳播局以「TAIPEI 24-台北風格旅行」，推出24小時不斷電行程。（記者孫唯容攝）

現場更打造迷你版的熱門景點「彩虹路」，搭配12區的特色熊讚，吸引現場民眾駐足。（記者孫唯容攝）

觀傳局攜手超過11家品牌業者，帶來風格旅宿、生活小物以及暑期限時專案等多項限定優惠。（記者孫唯容攝）

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