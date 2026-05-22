藝起飛揚 大新營3校美術班聯合美展小小藝術家展出324件作品

新營南新國中美術班學生康維容（中）在南區高中美術班特色招生的術科測驗拿到962分高分、謝博妍（右二）獲得940分，尤詠晴（左二）的《別讓我們的下一代用肺發電》作品關心空污議題，獲得校長黃美芳（右一）、議員蔡育輝（左一）的讚許。（記者楊金城攝）

大新營南新國中、新進國小及月津國小3校藝術才能美術班聯合美展，今天（22日）起至5月31日在新營文化中心展出71名學生的324件優秀作品，有如一場畢業成果展，歡迎民眾一起來共賞這群年輕藝術家極具巧思的多元藝術創作。

此次展出作品不僅呈現美術班學生豐富的藝術想像力，也反映在成長過程中的體悟與探索；新營南新國中美術班以「藝啟飛」為主題，展出33位畢業生創作的水墨、彩畫、設計、素描、版畫及立體雕塑等130件作品。

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南新國中校長黃美芳表示，其中康維容在南區高中美術班特色招生的術科測驗水彩、書法、素描和水墨共拿到962分高分、謝博妍獲得940分，有藝術家的影子，獲得各方肯定。有些作品也呈現新世代對社會議題的敏銳觀察和內省，像學生尤詠晴的《別讓我們的下一代用肺發電》作品，以複合媒材強化空污議題的視覺衝擊，李彥廷的《博愛座》以誇張的漫畫張力反思權力與道德議題，洪子甯《菜市場》以細膩水彩描繪疫情後市場的生活韌性。

新營新進國小美術班畢業美展以「獨角獸樂園」為主題，展出27位畢業生、109件作品，有壓克力、水墨、版畫及陶藝等多元媒材，還有首次展出的動畫作品；像水墨作品《新營風景》以孩子視角描繪在地風貌，陶藝作品《半熟夢想家》呈現青少年青澀卻充滿希望的自我形象。

鹽水月津國小美展以「藝翔天開」為主題，展出11位畢業生85件作品，其中有動物的紙藝浮雕。另裝置藝術作品《蜂炮萬花筒》今年在月津港燈節展出，由師生攜手禹禹藝術工作室合作完成，融合鹽水在地人文與歷史景觀，呈現獨特的藝術創意。

南新國中畢業展作品。（記者楊金城攝）

新營新進國小美術班畢業美展。（記者楊金城攝）

新進國小美術班畢業美展首次有動畫作品展出。（記者楊金城攝）

鹽水月津國小畢業美展也讓觀眾和藝術互動。（記者楊金城攝）

鹽水月津國小畢業美展的紙藝作品。（記者楊金城攝）

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