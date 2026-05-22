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    首頁 > 生活

    家齊高中挺進火箭賽全國13強 台南唯一晉級隊伍

    2026/05/22 14:51 記者洪瑞琴／台南報導
    家齊高中勇闖台灣盃火箭競賽全國13強進入決賽。（家齊高中提供）

    家齊高中勇闖台灣盃火箭競賽全國13強進入決賽。（家齊高中提供）

    由國家太空中心（TASA）與屏東縣政府共同主辦的「2026台灣盃火箭競賽（Rocket Taiwan Cup）」決賽名單出爐，全台71支隊伍經過兩階段審查後，國立台南家齊高中「CC Rocket」團隊脫穎而出，成功晉級「高中1K組」全國13強決賽，成為台南唯一入圍的高中隊伍，預計7月底前往屏東旭海決賽。

    「台灣盃火箭競賽」要求參賽隊伍完整經歷設計、製作、測試、發射與回收流程，對學生而言是一項結合理論與實作的高難度挑戰。首次參賽的家齊高中團隊，在資源有限條件下，不僅投入火箭模擬與設計，也積極尋求企業與工廠合作，從材料加工、技術交流到經費募集逐步克服挑戰。

    其中一段備賽過程更顯溫暖。團隊曾於校外餐廳進行降落傘開傘系統測試，原本因接近打烊面臨中斷，但店家得知學生仍在進行比賽準備後，主動延長營業時間，讓實驗得以順利完成。

    指導老師黃振豪表示，學生從初期對火箭設計的陌生，到逐步能運用工具進行模擬與調整，不僅技術能力明顯提升，也建立跨領域整合與問題解決能力，更讓學生理解「知道為何，才能承受任何」的學習意義。

    校長陳韻如則表示，團隊晉級決賽不僅展現學生科學實作能力，也感謝校內師長與社會各界的協助與支持，包括南市商業會理事長宋俊明、南市總工業會媒合學校產學交流，讓這項跨領域專題計畫得以順利推動。

    台南家齊高中「CC Rocket」團隊跨域合作。（家齊高中提供）

    台南家齊高中「CC Rocket」團隊跨域合作。（家齊高中提供）

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