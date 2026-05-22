教育部推「AI人才方舟計畫」4年投近120億 6計畫培育4大能力

教育部宣布推動「AI人才方舟計畫」，為台灣下一代勾勒出更清晰的素養能力。主軸以「AI時代需要什麼樣的人才」為思考方向，培育未來人才所需4項能力。（教育部提供）

台灣AI教育再進化！教育部宣布推動「AI人才方舟計畫」，4年投入近120億，為台灣下一代勾勒出更清晰的素養能力。教育部表示，透過充實軟體及數位內容、導入大數據並建置AI平台、以及智慧師培等6項計畫，培育未來人才所需4項能力。並盼各縣市4年內逐步達到1生1平板，教育部則提供系統開發、教師支持等資源。

教育部今召開「AI人才方舟計畫」記者會，說明台灣面對人工智慧浪潮下的人才培育方向。部長鄭英耀致詞時指出，教育部自111年至114年間已推動數位創新教學計畫，包括平板與因材網等數位工具導入校園，但隨AI技術快速演進，教育政策也必須同步轉型，因此邀集產官學界專家，參考UNESCO、OECD及世界經濟論壇等國際AI素養框架，經1年多討論，逐步建構AI時代的人才培育藍圖。

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鄭英耀提到，「不只是要教孩子使用AI，而是思考在AI時代需要甚麼的人才」，未來AI人才培育將聚焦4大能力，包括運用AI學習能力、負責任使用AI使用能力、運用AI解決問題能力，以及AI無法取代的能力等。而AI時代帶來的不僅是科技革新，更是教育思維的改變，故從國民教育、高等教育到師資培育與終身學習，都必須重新調整方向，協助學生建立跨域整合與未來適應能力。

教育部主秘林伯樵說明，「AI人才方舟計畫」每年預計投入約29億元，6個子計畫包括「數位內容充實」約10億元、「數位教學支持與輔導」約16億元、「教育大數據分析」約7000萬、「新一代AI學習系統」約1.5億元、「科技領域AI素養強化」約6500萬、「智慧教育師培」約6000萬等。

林伯樵舉例，以開發小學生教育用AI來說，教育部已有因材網e度的系統，內容不僅可用於老師出題、課程設計，學生與其對談時，也不會直接給答案，而是採取引導思考下一步的方式，教育部刻正持續優化系統，並納入更多領域。

而推動生生用平板之後，教育部也將透過方舟計畫提供10億支持各地方購買需要使用的軟體、系統，以及教師們學習AI系統。縣市須逐年提升學生持有平板比例，達標者就可以獲得經費，目標4年達到百分之百學生持有平板。

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